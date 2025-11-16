Маркевич щиро зізнався, чи вірить у перемогу збірної України над Ісландією
- Мирон Маркевич вважає, що збірна України має зіграти проактивно та пресингувати Ісландію протягом всього матчу.
- Попри втрату Георгія Судакова через травму, Маркевич вірить у перемогу України над Ісландією та прогнозує здобуття трьох очок.
Відбірковий етап до чемпіонату світу-2026 з футболу вийшов на фінішну пряму. У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний матч за вихід у плейоф.
Суперником "синьо-жовтих" буде Ісландія. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.
Що сказав Маркевич про матч Україна – Ісландія?
Колишній головний тренер збірної України вважає, що наша національна команда має зіграти в проактивний футбол і постійно тиснути на суперників. Він заявив, що в цьому компоненті був би дуже корисний Георгій Судаков, який пропустить гру через травму.
"Не знаю, на кого зробить ставку Ребров, але нам потрібно буде пресингувати від першої й до останньої хвилини, а у Ярмолюка може не вистачити сил… Нам треба не давати ісландцям дихати. То міг би зробити Судаков, але він точно не допоможе, бо травмувався. Це – суттєва втрата для України, немає чого й говорити", – сказав Маркевич.
Попри цю втрату, досвідчений тренер вірить у позитивний результат. Він вважає, що команда Сергія Реброва впорається зі своїм завданням і здобуде надважливу перемогу.
Ми маємо перемогти. Байдуже – 1:0 чи 3:1. Мій прогноз, я так відчуваю, Україна здобуде три очки,
– заявив Мирон Богданович.
Довідка. Це буде сьоме очне протистояння між командами. Україна має перевагу – три перемоги при двох нічиїх та одній поразці. Загальний баланс голів 10:8.
Нагадаємо, що напередодні прогноз на матч Україна – Ісландія дав Сергій Ковальов. Він сподівається на позитивний результат і "впевнений, що на папері ми сильніші за опонента".
Що відомо про матч Україна – Ісландія?
Гра відбудеться у Варшаві на стадіоні "Легія" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
УАФ уже оголосила заявку "синьо-жовтих". З 24 гравців, які готувалися до гри, в неї не потрапив Олег Очеретько, натомість повернулися Руслан Маліновський і Микола Матвієнко.
Поєдинок для перегляду в Україні буде доступний у вільному доступі, а також можна за ним стежити в текстовій трансляції, де публікуватимуться всі голи.
Наразі команди мають однакову кількість очок у відбірковій групі D, але ісландці випереджають Україну через кращий баланс голів. Тому для виходу у плейоф "синьо-жовтим" потрібна виключно перемога.