Колишня зірка Шахтаря назвав точний рахунок матчу Україна – Ісландія
- Олександр Кучер прогнозує перемогу України над Ісландією з рахунком 3:1 у відборі на ЧС-2026.
- Матч у Варшаві стане сьомим між Україною та Ісландією, де Україна має три перемоги, дві нічиї та одну поразку.
Збірна України в останньому турі відбору на ЧС-2026 зустрінеться з Ісландією. Відомий тренер та футболіст Олександр Кучер поділився очікуваннями від вирішального поєдинку.
"Синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати Ісландію, щоб отримати право зіграти у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу. На думку Олександра Кучера, команді Сергія Реброва цілком до снаги виконати поставлене завдання, пише 24 Канал з посиланням на NV.
Який рахунок у матчі Україна – Ісландія спрогнозував Кучер?
Колишній захисник Шахтаря та збірної України виділив командну гру збірної Ісландії, яка вміє гарно захищатися та небезпечно атакувати. Це підтвердила перша гра суперників у Рейк'явіку.
Вони створили нам проблеми у першому матчі. Результат тоді був на нашу користь, але їхня команда виглядала дуже непогано. І з французами вони теж зіграли добре. Тож легкої прогулянки не буде, це сто відсотків. Усі розуміють долю цього матчу. Ісландці теж – це для них шанс потрапити на чемпіонат світу, вони будуть віддавати все,
– зауважив Кучер.
Кінцевий результат матчу багато в чому залежатиме від гри лідерів збірної України. Велику роль може відіграти швидкий гол, який додасть впевненості нашим футболістам.
Наостанок Кучер спрогнозував рахунок матчу у Варшаві.
Звичайно, перемога України. Десь 3:1. Я так вважаю. Сподіваюся на це,
– сказав Кучер.
Нагадаємо, що матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра на варшавському стадіоні "Легія" розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Як збірна України раніше грала проти Ісландії?
За даними Transfermarkt, поєдинок у Варшаві стане сьомим в історії протистояння України та Ісландії. Вперше збірні зіграли матч 30 березня 1999 року в рамках відбору на Євро-2000. Поєдинок у Києві завершився внічию 1:1, а гол за "синьо-жовтих" забив Владислав Ващук.
Наразі перевага в очних матчах зберігається за Україною: три перемоги, дві нічиї та одна поразка. У першому колі відбору на ЧС-2026 збірна України перемогла Ісландію з рахунком 5:3. Вирішальні голи підопічні Реброва забили наприкінці зустрічі.