Колишня зірка Шахтаря назвав точний рахунок матчу Україна – Ісландія

Збірна України в останньому турі відбору на ЧС-2026 зустрінеться з Ісландією. Відомий тренер та футболіст Олександр Кучер поділився очікуваннями від вирішального поєдинку.

"Синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати Ісландію, щоб отримати право зіграти у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу. На думку Олександра Кучера, команді Сергія Реброва цілком до снаги виконати поставлене завдання, пише 24 Канал з посиланням на NV.

Який рахунок у матчі Україна – Ісландія спрогнозував Кучер?

Колишній захисник Шахтаря та збірної України виділив командну гру збірної Ісландії, яка вміє гарно захищатися та небезпечно атакувати. Це підтвердила перша гра суперників у Рейк'явіку.

Вони створили нам проблеми у першому матчі. Результат тоді був на нашу користь, але їхня команда виглядала дуже непогано. І з французами вони теж зіграли добре. Тож легкої прогулянки не буде, це сто відсотків. Усі розуміють долю цього матчу. Ісландці теж – це для них шанс потрапити на чемпіонат світу, вони будуть віддавати все,

– зауважив Кучер.

Кінцевий результат матчу багато в чому залежатиме від гри лідерів збірної України. Велику роль може відіграти швидкий гол, який додасть впевненості нашим футболістам.

Наостанок Кучер спрогнозував рахунок матчу у Варшаві.

Звичайно, перемога України. Десь 3:1. Я так вважаю. Сподіваюся на це,

– сказав Кучер.

Нагадаємо, що матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра на варшавському стадіоні "Легія" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Як збірна України раніше грала проти Ісландії?