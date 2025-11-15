"Таке залітає раз на 1000 років": тренер Ісландії принизив Україну перед ключовою грою за ЧС

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон поділився очікуваннями від майбутньої гри 6-го туру відбору на ЧС-2026 з футболу проти України. Гра за друге місце у групі D відбудеться 16 листопада.

Наставник ісландської збірної наголосив на важливості завтрашнього матчу у Варшаві. Арнар Гуннлаугссон сподівається, що команди подарують уболівальникам драматичну зустріч із боротьбою до фінального свистка, передає 24 Канал із посиланням на УАФ.

Що сказав Гуннлаугссон перед матчем Україна – Ісландія?

Під час передматчевої пресконференції головний тренер Ісландії пригадав попередню зустріч проти України. Гуннлаугссон доволі зухвало та некрасиво відреагував на п'ять забитих голів команди Сергія Реброва.

Щодо першого матчу з українцями. Так, ми пропустили п'ять голів, але можу сказати, що це був один із найкращих матчів збірної Ісландії. Якщо проаналізувати пропущені м’ячі, то такі голи трапляються дуже рідко: неймовірно виконаний штрафний, удари зі складних позицій — це моменти, які реалізують раз на 1000 років,

– заявив коуч "вікінгів".

Наставник ісландської збірної зауважив на позитивному прогресі його команди із кожним міжнародним вікном. Гуннлаугссон додав, що на футбольних фанів чекає дуже серйозний та якісний поєдинок від обох команд, які покажуть максимум.

Що відомо навколо гри Україна – Ісландія?

Україні потрібна лише перемога над Ісландією, аби гарантувати собі друге місце у квартеті D. Команда Сергія Реброва набрала у п'яти турах 7 балів.

Стільки ж очок у "вікінгів", але їм для того, аби посісти другу позицію у групі, достатньо зіграти внічию із Україною.

На жаль, через травму участь у найближчому матчі "синьо-жовтих" не візьме півзахисник Бенфіки Георгій Судаков.

Поєдинок Україна – Ісландія розпочнеться 16 листопада о 19:00 (за Києвом).

Колишній захисник донецького Шахтаря Олександр Кучер зробив свій прогноз на поєдинок Україна – Ісландія. Ексфутболіст у коментарі NV зауважив, що результат матчу залежатиме від гри лідерів "синьо-жовтих".

"Звичайно, перемога України. Десь 3:1. Я так вважаю. Сподіваюся на це", – сказав Кучер.