Повинні бути більш агресивними: що сказав Ребров перед вирішальною грою проти Ісландії
- Сергій Ребров заявив, що українські гравці повинні демонструвати характер та агресивність у матчі проти Ісландії.
- Георгій Судаков пропустить гру через серйозну травму, отриману в Бенфіці.
У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу проведе ключовий матч проти Ісландії у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. За день до гри головний наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров взяв участь у передматчевій пресконференції.
Під час спілкування із пресою Сергій Ребров розповів, як повинна грати його команда у завтрашньому поєдинку. За словами коуча, якщо навіть його підопічні заб'ють в ісландські ворота, то не повинні відходити на свою частину поля, передає 24 Канал із посиланням на УАФ.
Варто дізнатись Україна – Ісландія: о котрій годині розпочнеться вирішальний матч відбору на ЧС-2026
Що сказав Ребров перед матчем Україна – Ісландія?
Головний тренер збірної України зауважив, що у другому поєдинку проти "вікінгів" на перший план вийде характер.
Гравці, які вийдуть завтра на поле, повинні бути бійцями, тому що ми дійсно боремося за всю Україну. Завтра, я впевнений, буде велика підтримка, буде багато українців, поляків, які нас підтримують. Важко зараз вам розказувати всі аспекти нашої гри, але я вважаю, що завтра усі ми повинні показати характер,
– наголосив Ребров.
Сергій Станіславович розповів, що його команда повинна зберегти те, що було у першій грі в Ісландії – швидкі атаки, які були у першому таймі, коли забивали голи, підбирання, які були у другому таймі. Також наставник "синьо-жовтих" зазначив, що в останньому турі відбору на Мундіаль його підопічні повинні додати в агресивності.
Також тренер української збірної відреагував на травму Георгія Судакова, через яку він не зможе допомогти команді 16 листопада. Ребров розповів, що півзахисник отримав ушкодження ще у розташуванні Бенфіки.
"Ні, я не знав, я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після 1-го тайму він сказав, що коли він розминався, він відчував, і, на жаль, він не зможе допомогти. Зранку ми зробили обстеження – виявилася дійсно дуже серйозна травма", – сказав український фахівець.
Відзначимо, що сам Георгій вже прокоментував свою травму у своєму телеграм-каналі.
"Пропущу матч проти Ісландії – травма поставила паузу… Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим. Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу", – написав Судаков.
В якій ситуації Україна у групі D?
Після п'яти турів команда Сергія Реброва йде на третьому місці, набравши 7 балів.
Щоправда, другу позицію "синьо-жовті" втратили у попередньому турі, коли програли Франції 0:4, а Ісландія переграла Азербайджан 2:0.
Цікаво, що у збірної Ісландії теж 7 набраних пунктів, але краща різниця забитих та пропущених голів.
Україні потрібно лише перемагати Ісландію в останньому турі. При цьому "вікінгам" достатньо навіть зіграти внічию, аби вийти у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Франція ж завдяки перемозі над "синьо-жовтими" напряму вийшла на ЧС-2026. Натомість Азербайджан із одним балом замикає квартет.