Повинні бути більш агресивними: що сказав Ребров перед вирішальною грою проти Ісландії

У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу проведе ключовий матч проти Ісландії у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. За день до гри головний наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров взяв участь у передматчевій пресконференції.

Під час спілкування із пресою Сергій Ребров розповів, як повинна грати його команда у завтрашньому поєдинку. За словами коуча, якщо навіть його підопічні заб'ють в ісландські ворота, то не повинні відходити на свою частину поля, передає 24 Канал із посиланням на УАФ.

Що сказав Ребров перед матчем Україна – Ісландія?

Головний тренер збірної України зауважив, що у другому поєдинку проти "вікінгів" на перший план вийде характер.

Гравці, які вийдуть завтра на поле, повинні бути бійцями, тому що ми дійсно боремося за всю Україну. Завтра, я впевнений, буде велика підтримка, буде багато українців, поляків, які нас підтримують. Важко зараз вам розказувати всі аспекти нашої гри, але я вважаю, що завтра усі ми повинні показати характер,

– наголосив Ребров.

Сергій Станіславович розповів, що його команда повинна зберегти те, що було у першій грі в Ісландії – швидкі атаки, які були у першому таймі, коли забивали голи, підбирання, які були у другому таймі. Також наставник "синьо-жовтих" зазначив, що в останньому турі відбору на Мундіаль його підопічні повинні додати в агресивності.

Також тренер української збірної відреагував на травму Георгія Судакова, через яку він не зможе допомогти команді 16 листопада. Ребров розповів, що півзахисник отримав ушкодження ще у розташуванні Бенфіки.

"Ні, я не знав, я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після 1-го тайму він сказав, що коли він розминався, він відчував, і, на жаль, він не зможе допомогти. Зранку ми зробили обстеження – виявилася дійсно дуже серйозна травма", – сказав український фахівець.

Відзначимо, що сам Георгій вже прокоментував свою травму у своєму телеграм-каналі.

"Пропущу матч проти Ісландії – травма поставила паузу… Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим. Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу", – написав Судаков.

В якій ситуації Україна у групі D?