Україна – Ісландія: хто покаже ключовий матч відбору на ЧС-2026

Вже 16 листопада збірна України проведе останній матч групової стадії відбору на ЧС-2026 з футболу. У вирішальному поєдинку команда Сергія Реброва зійдеться з ісландцями.

Лобова гра України проти Ісландії відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві (Польща). Номінально "домашня" зустріч команди Сергія Реброва розпочнеться – о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Де подивитись матч Україна – Ісландія?

Обидві збірні ще перебувають у боротьбі за друге місце у квартеті D.

Вже традиційно поєдинок головної команди країни можна буде переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Крім цього, матч Україна – Ісландія можна подивитись безплатно на телеканалі 2MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Коментаторами протистояння Україна – Ісландія стануть Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко. Вони працюватимуть безпосередньо зі стадіону Варшави. Передуватиме ключовому поєдинку групи D передматчева студія, яка візьме свій початок о 17:30 (за Києвом). Ведучим студії буде Віталій Кравченко. Йому компанію складуть запрошені гості – колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Переглянути зустріч на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день матчу.

Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?