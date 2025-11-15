Україна – Ісландія: хто покаже ключовий матч відбору на ЧС-2026
- Матч Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада на стадіоні "Легія" у Варшаві.
- Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Вже 16 листопада збірна України проведе останній матч групової стадії відбору на ЧС-2026 з футболу. У вирішальному поєдинку команда Сергія Реброва зійдеться з ісландцями.
Лобова гра України проти Ісландії відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві (Польща). Номінально "домашня" зустріч команди Сергія Реброва розпочнеться – о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.
Де подивитись матч Україна – Ісландія?
Обидві збірні ще перебувають у боротьбі за друге місце у квартеті D.
Вже традиційно поєдинок головної команди країни можна буде переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Крім цього, матч Україна – Ісландія можна подивитись безплатно на телеканалі 2MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.
Коментаторами протистояння Україна – Ісландія стануть Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко. Вони працюватимуть безпосередньо зі стадіону Варшави. Передуватиме ключовому поєдинку групи D передматчева студія, яка візьме свій початок о 17:30 (за Києвом). Ведучим студії буде Віталій Кравченко. Йому компанію складуть запрошені гості – колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Переглянути зустріч на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день матчу.
Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?
В обидвох збірних по 7 набраних балів, але Ісландія перебуває вище у квартеті D завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.
"Вікінгів", які йдуть другими, влаштовує навіть нічия у матчі проти України. Натомість команді Реброва потрібно лише перемагати ісландців.
На жаль, через травму участь у цьому матчі не візьме півзахисник Бенфіки Георгій Судаков.
Перед поєдинком головний тренер Ісландії Арнар Гуннлаугссон у передматчевій пресконференції, яку транслювали на ютуб-каналі УАФ, зробив зухвалу заяву щодо забитих голів України у першому поєдинку (3:5). Коуч "вікінгів" заявив, що пропущені від України м'ячі в їх попередньому протистоянні трапляються раз на 1000 років.