Україна у булітах поступилася Казахстану на чемпіонаті світу з хокею

Мрія української команди про повернення до еліти світового хокею ускладнюється: у передостанньому турі Мундіалю в дивізіоні 1A "синьо-жовті" продемонстрували характер, але все ж не змогли здолати команду Казахстану.

Для визначення переможця знадобилися і регламентовані три періоди, і овертайм, і навіть серія булітів. У кидках вправнішими виявилися суперники українців, повідомляє 24 Канал.

Як Україна зіграла з Казахстаном на чемпіонаті світу з хокею?

Команди влаштували на льоду гарячу перестрілку, в якій здебільшого попереду були казахи, але українська команда знаходила у собі сили вирівняти становище і навіть мала можливість сподіватися на перемогу в основний час.

У першому періоді Логвін відкрив рахунок на користь наших суперників, але вже на 11-ій секунді після перерви Деніскін відновив паритет. Далі була найгірша десятихвилинка для українців – Ляпунов і Старченко зробили рахунок 3:1 на користь Казахстану, скориставшись помилками наших хокеїстів.

На щастя, одразу за провалом відбувся підйом: Мережко і Пересунько ще до сирени ліквідували перевагу Казахстану. А Фадєєв у третьому періоді вперше дозволив саме нам повести в рахунку. Щоправда Муратов швидко відновив нічийне становище.

4:4 – гра перейшла у короткий 5-хвилинний овертайм у форматі 3 на 3. Там українці вирішили не ризикувати, спокійно дочекавшись серії булітів.

Деніскін свою спробу реалізував, а Трахту, Вороні, Фадєєву і Пересуньку обіграти голкіпера не вдалося. Натомість у Казахстана вдалими вийшли два кидки. Тож підсумкова перемога дісталася суперникам українців.

Яка ситуація у турнірній таблиці?

Після чотирьох зіграних матчів Україні йде третьою – зароблене очко з Казахстаном дозволило вирівнятися із Францією, яку ми сенсаційно обіграли в попередньому турі.

Тепер усе залежатиме від двох поєдинків зі збірною Японії – спершу поляків, а потім і нашої команди. Якщо господарі чемпіонату не виграють сьогодні у представників Країни сонця, що сходить, в основний час, то усе буде в наших руках: потрібно буде в трьох періодах обіграти "самураїв" для підвищення в класі. Франція за такого сценарію не буде нам заважати, оскільки за рівності очок значення має особиста зустріч.