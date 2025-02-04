Україна – Німеччина: онлайн-трансляція кваліфікаційного матчу на Євро-2026 з футзалу

У вівторок, 4 лютого, відбудуться поєдинки четвертого туру відбору на Євро-2026 з футзалу. В одному з них збірна України на умовно домашньому майданчику прийматиме Німеччину.

Гра відбудеться у столиці Молдови на "Arena Chisinau". Початок матчу о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Важливий крок для виходу на Євро

Наразі підопічні Олександра Косенка очолюють групу 1, маючи в активі максимум очок. "Синьо-жовті" здобули всі перемоги з загальним рахунком 14:3.

"Бундестім" розташовується на третій сходинці квартету. Німці набрали три залікові бали після трьох стартових турів.

Дивіться пряму трансляцію матчу Україна – Німеччина

До слова. Команди вже зустрічалися в нинішньому відбірковому турнірі. 31 січня Україна на виїзді здобула яскраву перемогу з рахунком 5:3.

Зазначимо, що у групі 1 також виступають Кіпр і Румунія. З ними у двох останніх турах підопічні Олександра Косенка зіграють 11 та 15 квітня відповідно.