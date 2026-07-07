Завдання кваліфікації на чемпіонат світу U-20, який відбудеться наступного року, вже виконане. Але амбіції "синьо-жовтих" сягають більшого. Півфінал Євро-2026 Україна – Німеччина відбудеться 8 липня о 21:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Збірна України перемогла Італію на Євро-2026 з футболу

Як команди провели груповий етап Євро-2026?

Українці виграли свій квартет зі стовідсотковим результатом: навіть у матчі з Італією в останньому турі, де команду цілком влаштовувала і нічия, гол Оличенка приніс збірній третю перемогу.

Важлива ознака ігор "синьо-жовтих" на цьому чемпіонаті – вміння не розвалюватися після пропущеного м'яча і добре реагувати на несприятливий рахунок. У поєдинках із хорватами та сербами наша команда пропускала першою, але незмінно відігравалася ще до перерви.

Що ж до німців, то вони весело стартували з командою Данії у матчі з трьома пенальті і автоголом, де все ж змогли зрештою святкувати перемогу 4:3. Потім було побиття нещасного Вельсу, який на домашньому чемпіонаті не зміг забити навіть одного м'яча – 4:0. А от в очній битві за першу сходинку Бундестім зганьбилася проти іспанців, так само 4:0, але вже на користь суперників.

Чи була колись юнацька збірна України у фіналі Євро?

Найкращим результатом української юнацької команди на чемпіонатах Європи залишається перемога на домашньому турнірі, який у 2009 році приймали Донецьк та Маріуполь.

Тоді збірна під орудою Юрія Калитвинцева не була дуже переконливою на груповій стадії, розписавши нічиї зі Словенією та Англією і мінімально обігравши Швейцарію. Натомість у півфіналі була впевнена перемога над Сербією, а у вирішальній грі "синьо-жовті" здолали ровесників з Англії і вперше стали чемпіонами Європи.

Чи вдасться повторити успіх через 17 років – дізнаємося вже до кінця тижня.