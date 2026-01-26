Склад збірної України: хто їде на Олімпійські ігри-2026

Національний олімпійський комітет визначився зі спортсменами та тренерами, які вирушать на головні зимові змагання чотириріччя. В Італії Україна буде представлена такою ж кількістю атлетів, як у 2022-ому.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи. Загалом Україна змагатиметься в 11 видах спорту, пише НОК. Дивіться також Приносять щастя з 2007 року: хто є талісманом олімпійської збірної України Хто виступить від України на Олімпійських іграх-2026? Олімпійські ліцензії здобули 46 спортсменів – чотири року тому у Пекіні ми мали рівно таку ж кількість атлетів. Українські атлети на Олімпіаді-2026 Біатлон: Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк, Анастасія Шепіленко Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець Лижні перегони: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула Санний спорт: Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька Фристайл: Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар Шорт-трек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко Скелетон: Владислав Гераскевич Сноубординг: Аннамарі Данча Стрибки на лижах з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк Фігурне катання: Кирило Марсак Разом зі спортсменами на Ігри вирушать 42 тренери, лікарі, масажисти та представники технічного персоналу і 15 членів штабу національної збірної команди України. Коли відбудуться Олімпійські ігри? Зимова Олімпіада у Мілані та Кортіні стартує 6 лютого і триватиме до 22 лютого.

Вперше у програмі буде скі-альпінізм, а загалом буде розіграно 116 комплектів медалей.

Найбільші українські сподівання – на лижну акробатику, біатлон, скелетон, ковзанярський спорт.