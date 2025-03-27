Українець отримає дві медалі Паралімпіади-2014 у Сочі: деталі несподіваного рішення

Паралімпійська збірна України отримає дві медалі за підсумком Паралімпійських ігор в Сочі, які відбулися 11 років тому. Відповідне рішення буде прийнято після дискваліфікації російського допінгіста.

Російський парабіатлоніст Ніколай Поліхін завоював "срібло" Сочі-2014 у гонках на 7,5 та 12,5 кілометра. Однак росіянин "спалився" на підміні допінг-проби, пише 24 Канал з посиланням на Міжнародний паралімпійськийо комітет.

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Які медалі отримає Україна за Паралімпіаду-2014

Під час розслідування з'ясувалося, Полухін вживав заборонений триметазидин у позазмагальний період у лютому 2014 року. Незалежний трибунал Міжнародного паралімпійського комітету покарав росіянина дискваліфікацією.

Таким чином, українська збірна отримає дві нагороди у цих дисциплінах. Медалі здобуде Юрій Уткін, який в обох гонках фінішував четвертим. Таким чином, українець отримає дві "бронзи".

Крім того, Полухін у Сочі здобув перемогу в лижних гонках на 15 кілометрів. У цих перегонах на другому та третьому місцях були українці Анатолій Ковалевський і Віталій Лук'яненко. Тепер замість "срібла" та "бронзи" вони отримають золоту та срібну медалі відповідно. Остаточне рішення має ухвалити Міжнародний паралімпійський комітет.

Зазначимо, що на Паралімпіаді-2014 Україна здобула 25 нагород та посіла четверте місце в медальному заліку. Якщо рішення ухвалять, то на рахунку "синьо-жовтих" буде 27 нагород.