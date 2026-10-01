Після двох матчів на виїзді підопічні Андреа Мальдери сподіваються на підтримку власних уболівальників у словацькій Трнаві. Гра з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Битва лідерів групи

Українці та ірландці вдало розпочали Лігу націй – наша команда десь навіть несподівано переграла на виїзді угорців і змогла далеким від основного складом втримати нульову нічию з Грузією. У айрішів вийшло навпаки: вони обіграли Сакартвело завдяки голу у компенсований час, а от з Угорщиною так і не спромоглися забити, але й не пропустили.

Таким чином зараз збірні ділять перше місце у групі з 4 очками і різницею голів 1:0 в обох команд. Ірландці вище у таблиці тільки за рахунок меншої кількості дисциплінарних покарань – жовтих підопічні Мальдери за два матчі нахапали чимало.

Ротація на користь України

За дві гри італійський наставник "синьо-жовтих" надав час на полі 26 футболістам. Це, з одного боку, свідчить про те, що у збірній України поки важко говорити про чіткий "кістяк" команди. Але з іншого – розкіш, яку не може собі дозволити коуч айрішів Майкл О'Нілл.

Сам тренер північноірландської збірної визнавав, що має кадрові обмеження, тому вимушений сподіватися на витривалість лише невеликої групи виконавців. Це може зіграти на користь України: у Трнаві наші хлопці мають виглядати набагато свіжішими.

Історія протистоянь

Уболівальники збірної України точно пам'ятають матч на Євро-2016, у якому команда Михайла Фоменка зазнала болючої і, що образливо, цілком заслуженої поразки від Північної Ірландії. Той поєдинок поховав наші шанси на вихід з групи.

Насправді це була перша і, будемо сподіватися, єдина поразка України у протистояннях з айрішами зі Сполученого Королівства. До цього ми двічі обігрували їх у відборі на чемпіонат світу 1998 року та двічі грали внічию у кваліфікації Євро-2004.

Вже після ганьби на французькому чемпіонаті Європи ми провели з ірландцями один товариський матч, в якому здобули перемогу завдяки голу Олександра Зубкова.