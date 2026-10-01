Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція пресконференції Андреа Мальдери

У Лізі націй 2026/2027 наближається час для матчів третього туру. Серед учасників турніру є і збірна України, яка виступає в дивізіоні B.

Третій матч у Лізі націй буде для підопічних Мальдери номінально домашнім. Суперником нашої команди стане збірна Північної Ірландії, повідомляє 24 Канал.

Що скаже Мальдера

Гра пройде 2 жовтня у словацькому місті Трнава. За день до зустрічі наставник збірної України Андреа Мальдера поспілкується із представниками ЗМІ.

Разом з італійським наставником на пресконференцію завітає один із гравців національної команди. Захід розпочнеться 1 жовтня о 13:00 за київським часом.

Пресконференція Андреа Мальдери перед матчем Україна – Північна Ірландія: дивитися відео

Як Україна грає в Лізі націй

Нагадаємо, що це перші офіційні матчі для Андреа Мальдери на чолі збірної України. Італієць був призначений у травні, після чого провів два спаринги – 2:0 з Польщею та 1:2 з Данією.

У Лізі націй "синьо-жовті" розпочали досить успішно. Україна мінімально здолала Угорщину в напруженій грі на виїзді завдяки голу Данила Сікана.

У другому ж турі підопічні Мальдери розписали нульову нічию з Грузією. Як наслідок, Україна утримує лідерство у квартеті, маючи по 4 очки із Північною Ірландією.

Зазначимо, що від підсумків Ліги націй залежить, в якому кошику буде Україна під час жеребкування відбору на Євро-2028. Для команди Мальдери важливо посісти перше або друге місце.