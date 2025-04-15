Наостанок обіграли Румунію: Україна з рекордом завершила відбір на Євро-2026 з футзалу

На мажорній ноті завершила кваліфікацію на Євро-2026 збірна України з футзалу. Підопічні Олександра Косенка здобули шосту перемогу в шести поєдинках.

Україна – Румунія 3:1

Голи: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 – Маня, 15

У вівторок, 15 квітня, в польському Кошаліні відбувся матч 6-го туру основного раунду відбору Євро-2026 Україна – Румунія. Номінально домашній поєдинок вже не мав турнірного значення для "синьо-жовтих", пише 24 Канал.

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Ще у попередньому турі підопічні Олександра Косенка здобули путівку на чемпіонат Європи-2026. Втім, команда прагнула завершити відбір зі стовідсотковим результатом.

Українці першими пропустили гол. Після помилки Микитюка Мані вивів Румунію вперед.

Нашій команді вистачило однієї хвилини, щоб відновити паритет. Артем Фаренюк елегантно пробив п'яткою та забив свій четвертий гол у відборі.

У другому таймі команда Косенка вирвала вольову перемогу завдяки точним ударам Назара Шведа та Ростислава Семенченка. Фінальний свисток зафіксував рахунок – 3:1.

"Синьо-жовті" вперше у своїй історії здобули перемоги у всіх шести матчах відбору. Українці набрали 18 очок у групі 1 з різницею м'ячів 37:5. Румунія посіла друге місце (9 балів) та зіграє у плей-оф відбору Євро-2026.

Фінальний турнір відбудеться у Латвії та Литві з 18 січня по 8 лютого 2026 року.