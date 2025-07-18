Україна несподівано програла аутсайдеру в ключовому матчі Ліги націй з волейболу

У передостанньому матчі основного раунду волейбольної Ліги націй збірна України зіграла проти Сербії. "Синьо-жовтим" у матчі з останньою командою турніру потрібно було здобувати перемогу.

Матч 11-го туру Ліги націй з волейболу Україна – Сербія відбувся у п'ятницю, 18 липня. Підопічним Рауля Лосано протистояв головний аутсайдер турніру, пише 24 Канал.

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Як зіграла Україна у матчі проти Сербії

Збірна Сербії до матчу з Україною у графі перемог мала одиничку та займала останній рядок в турнірній таблиці. Тож "синьо-жовті" зобов'язані були перемагати такого суперника.

Підсумок зустрічі розчарував вболівальників України. Наша команда несподівано поступилася аутсайдеру за підсумком трьох сетів.

У першій партії Україна вела в рахунку, але під кінець програла шість поспіль подач, поступившись 22:25.

Друга партія проходила за схожим сценарієм, коли "синьо-жовті" втратили перевагу під завершення сету – 19:25.

Вирішальна партія взагалі виявилася провальною для нашої команди – 17:25. У підсумку розгромна поразка – 0:3.

Найрезультативнішим гравцем "синьо-жовтих" став Василь Тупчій, який набрав 15 очок.

Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Відеоогляд матчу Україна – Сербія

Ця поразка стала п'ятою для підопічних Рауля Лосано у розіграші Ліги націй. Вона значно ускладнила турнірне становище України, яка бореться за вихід у фінал змагань.

В останньому турі 20 липня наша команда зіграє проти Канади. "Синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати суперника та сподіватися на втрату очок у конкурентів. Нагадаємо, що у фінал Ліги націй виходять топ-8 найкращих команд.

Турнірне становище в Лізі націй / скриншот з сайту flashscore.ua

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