Скандал у збірній України: чому Ребров ігнорує гравця Реала

Збірна України вже у березні проведе вирішальні матчі у відборі на чемпіонат світу-2026. Наша команда зіграє один або два матчі, які визначать долю участі на Мундіалі.

Напередодні збору Сергій Ребров оголосив заявку збірної України. Одним із резонансних питань став невиклик Андрія Луніна до табору команди, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Що не так з Луніним?

Наставник "синьо-жовтих" викликав Анатолія Трубіна, Дмитра Різника та Руслана Нещерета до збірної. А ось Лунін вкотре залишився без виклику від тренера.

Восени з'явилась інформація, що Андрій не бажає приїжджати у збірну України, якщо йому не гарантують місце в старті. Наразі основним воротарем "синьо-жовтих" є Анатолій Трубін.

Сам же Лунін спростовував цю інформацію та заявляв, що завжди готовий приїжджати у збірну. Але Ігор Циганик закцентував на тому, що Ребров все одно принципово не викликав футболіста Реала.

Була дуже велика хвиля інформації від Луніна. що він хоче їхати до збірної. Але ось вам відповідь! Це не я говорю, це говорить головний тренер збірної України. Вони обрали Нещерета. Чому його? У нього є зараз ігрова практика, Динамо грає достатньо впевнено. В будь-якому разі він їде третім воротарем,

– вважає Циганик.

Нагадаємо, що востаннє Лунін викликався у збірну у червні минулого року на товариські матчі проти Канади та Нової Зеландії. У вересні Андрій пропустив ігри національної команди через травму, тоді як в жовтні та листопаді Ребров вже цілеспрямовано його не викликав.

Українець з 2018 року грає за Реал, але так і не зміг вибороти місце в основі мадридців. Лунін є дублером Тібо Куртуа та грає лише у Кубку або в разі травми бельгійця. У поточному сезоні Андрій провів лише три матчі, повідомляє сайт Transfermarkt.

