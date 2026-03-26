МЗС Швеції здивувало заявою про матч з Україною
Міністерство закордонних справ Швеції відреагувало на майбутній матч зі збірною України у плей-оф відбору ЧС-2026. У відомстві зробили несподівану заяву щодо суперництва на полі.
Поєдинок між Україною та Швецією відбудеться 26 березня, о 21:45. Свій меседж в очікуванні зустрічі залишили не лише футбольні функціонери, а й шведські дипломати, повідомляє 24 Канал.
Що заявили у МЗС Швеції?
Міністерство закордонних справ Швеції висловило підтримку національній збірній України перед сьогоднішнім матчем плей-оф відбору на ЧС-2026.
Суперники на полі, об’єднані поза ним. Бажаємо успіху сьогодні синьо-жовтим,
– написали на сторінці МЗС Швеції у мережі Х.
Контекст матчу Україна – Швеція
Матч Україна – Швеція відбудеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026. Через війну українська команда змушена проводити номінально домашні поєдинки за кордоном.
Раніше шведська сторона навіть пропонувала провести гру на своїй території, щоб спростити логістику та підготовку до матчу, пише gp.se. В Україні таку ідею сприйняли стримано, наголошуючи на бажанні зіграти обидва поєдинки плей-оф в одному місті.
Що відомо про матч плей-оф відбору ЧС-2026?
- Україна і Швеція зіграють у четвер, 26 березня, повідомляє сайт УЄФА. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.
- Переможець цієї пари у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфатором поєдинку Польща – Албанія.
- Україна буде номінальним господарем матчу проти Швеції – гра відбудеться у Валенсії (Іспанія).