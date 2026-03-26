Sport News 24
26 березня, 18:36
МЗС Швеції здивувало заявою про матч з Україною

Микола Брежицький
Основні тези
  • МЗС Швеції висловило підтримку національній збірній України перед матчем плей-оф відбору на ЧС-2026.
  • Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії, Україна буде номінальним господарем.

Міністерство закордонних справ Швеції відреагувало на майбутній матч зі збірною України у плей-оф відбору ЧС-2026. У відомстві зробили несподівану заяву щодо суперництва на полі.

Поєдинок між Україною та Швецією відбудеться 26 березня, о 21:45. Свій меседж в очікуванні зустрічі залишили не лише футбольні функціонери, а й шведські дипломати, повідомляє 24 Канал.

Що заявили у МЗС Швеції?

Міністерство закордонних справ Швеції висловило підтримку національній збірній України перед сьогоднішнім матчем плей-оф відбору на ЧС-2026.

Суперники на полі, об’єднані поза ним. Бажаємо успіху сьогодні синьо-жовтим, 
– написали на сторінці МЗС Швеції у мережі Х.

Контекст матчу Україна – Швеція

Матч Україна – Швеція відбудеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026. Через війну українська команда змушена проводити номінально домашні поєдинки за кордоном. 

Раніше шведська сторона навіть пропонувала провести гру на своїй території, щоб спростити логістику та підготовку до матчу, пише gp.se. В Україні таку ідею сприйняли стримано, наголошуючи на бажанні зіграти обидва поєдинки плей-оф в одному місті. 

Що відомо про матч плей-оф відбору ЧС-2026?

  • Україна і Швеція зіграють у четвер, 26 березня, повідомляє сайт УЄФА. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.
  • Переможець цієї пари у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфатором поєдинку Польща – Албанія.
  • Україна буде номінальним господарем матчу проти Швеції – гра відбудеться у Валенсії (Іспанія).