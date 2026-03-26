Україна переможе Швецію: що про це говорить статистика

Кадрова ситуація перед матчем плей-оф відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція змушує хвилюватися за результат вболівальників нашої збірної. Проте є й приводи для оптимізму, які випливають зі статистичних даних.

24 Канал пропонує поглянути на 5 причин, чому скандинавська команда сьогодні має програти українцям, а підопічні Сергія Реброва – вийти у фінал плей-оф.

Причина 1. Шведи у жахливій формі

За даними Flashscore, збірна Швеції не знає смаку перемог з 10 червня 2025 року, коли у контрольній грі була обіграна команда Алжиру. А в офіціних матчах "тре крунур" не вигравали з листопада 2024-ого.

Восени у відборі на чемпіонат світу скандинави зазнали у шести матчах чотирьох поразок поспіль і двічі спромоглися зіграти внічию. На відрізку 5 останніх зустрічей шведи забивали ледве 0,4 гола в середньому за гру, а пропускали 2 м'ячі.

Причина 2. Швеція ніколи не обігрувала Україну в офіційних матчах

Загалом команди зустрічалися 5 разів, але лише двічі ці матчі носили офіційний характер. І обидва рази це була фінальна стадія Євро.

У 2012 році в дебютній грі на домашньому чемпіонаті Європи ми обіграли скандинавів завдяки дублю Андрія Шевченка. А у 2021 році основний час в 1/8 фіналу Євро закінчився нічиєю 1:1 з голом Олександра Зінченка, а в компенсований час перемогу нам приніс Артем Довбик.

Причина 3. Швеція втратила не менш цінних гравців, ніж Україна

Підопічні Грема Поттера мають не менш болючі проблеми зі складом, ніж "синьо-жовті". Немає основної ударної сили у нападі – найдорожчий гравець команди Александр Ісак не встиг відновитися від травми, так само не був готовий приїхати у розташування команди Деян Кулусевскі. Та ще й повна катастрофа з голкіперами: усі троє основних претендентів на місце у воротах до збірної не приїхали.

Причина 4. Україна зазвичай вдало грає перші матчі плей-оф

Не беручи до уваги поразку Хорватії у далекому 1997 році, збірна України завершувала перший стиковий матч із вдалим або хоча б прийнятним результатом.

З Німеччиною у 2001 році та греками у 2009-ому ми грали внічию. А французів і шотландців обігрували з перевагою у два м'ячі – 2:0 і 3:1 відповідно. Ще можна згадати перемогу над бельгійцями 3:1 в стиках Ліги Націй.

На жаль, кожен раз команда провалювала другу гру, але у шведів не буде можливості скористатися матчем-відповіддю: усе вирішиться за 90 або 120 хвилин.

Причина 5. Україна вища у рейтингу ФІФА

Можливо, це й не здається важливим чинником перемоги українців, але, згідно з офіційним рейтингом, Швеція поступається Україні аж 12 позиціями: 42 місце проти 30-го у підопічних Реброва.

Яка думка експертів?

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що у головної команди немає футболістів, які стабільно демонструють хорошу гру, і це може стати причиною проблем у матчі зі Швецією.