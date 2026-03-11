Збірна України втратила понад 130 мільйонів євро перед матчем зі Швецією

Епідемія травм у збірній України з футболу перед найважливішими матчами року у відборі на чемпіонат світу триває. З гравців, які точно не зможуть допомогти команді Сергія Реброва, вже можна було б зібрати пристойний склад.

24 Канал підрахував, яка трансферна вартість тих, хто перебуватиме у лазареті головної команди. Сума вийшла досить вражаюча.

Дивіться також Чи може збірна України замінити Іран на ЧС-2026: все, що відомо про бойкот Мундіалю

Хто не зіграє за збірну України проти Швеції?

Трансферну вартість узято за матеріалами порталу Transfermarkt

Артем Довбик – 20 мільйонів євро

Болісна втрата як для самого Артема, у якого не надто складається відрізок кар'єри у Ромі, так і для збірної, яка традиційно має дефіцит нападників. Довбик травмувався у січні, був прооперований і тепер відновлюватиметься близько 5 місяців, що ставить під загрозу його участь у Мундіалі, якщо ми, звичайно, туди вийдемо.

Олександр Зінченко - 15 мільйонів євро

Щойно один із лідерів і символів сучасної збірної України, здавалося, перезавантажив кар'єру, перейшовши до Аяксу, як його знову наздогнала головна проблема – висока травматичність. Зінченко розірвав хрестоподібну зв'язку, тож за командою Сергія Реброва зможе спостерігати лише по телевізору.

Микола Матвієнко – 15 мільйонів євро

Одна зі свіжих втрат, яка б'є не лише по лінії захисту української збірної, але й по атмосфері в роздягальні і налаштуванні команди, адже йдеться про капітана. Матвієнко пропустив тренування Шахтаря через ушкодження сухожилля, і є серйозним ризик, що до Валенсії на матчі плей-оф він не поїде.

Арсеній Батагов – 11 мільйонів євро

Багатов ще не дебютував за національну збірну, але з урахуванням потенційної відсутності Матвієнка це була б цілком вдала опція у центр захисту. Але, за інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, гравець Трабзонспора травмувався під час тренування, і термін його відновлення може становити від одного тижня аж до чотирьох.

Владислав Велетень – 1 мільйон євро

Вінгер Полісся сподівався відновитися до матчів збірної, але, судячи з усього, його повернення на полі відкладається до квітня. Попри те, що Владислав навряд вважається в команді Сергія Реброва основним, варіанти на фланги нам би неабияк допомогли.

Михайло Мудрик – 70 мільйонів євро (вартість трансферу з Шахтаря до Челсі)

Мудрик не входить до числа травмованих, але в контексті втрат збірної про нього неможливо не згадати. Із запасом найдорожчий футболіст з українським паспортом зараз навіть не має на Transfermarkt трансферної вартості, адже є відстороненим від футболу, і час його повернення досі залишається загадкою. Михайло – справжня зірка, якої Україні на полі у Валенсії абсолютно точно бракуватиме.

Загалом: 132 мільйони євро.

Які проблеми у Швеції?