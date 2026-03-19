Мінус 111 мільйонів євро: збірна України з футболу поступилася Швеції за популярним показником
- Трансферна вартість збірної України становить 266,4 мільйона євро, тоді як шведська команда оцінюється у 377,78 мільйона євро.
- Матч відбору на чемпіонат світу між Україною та Швецією відбудеться 26 березня у Валенсії, переможець зіграє у фіналі плей-оф з Польщею або Албанією.
26 березня Україна зіграє найважливіший футбольний матч за останні два роки – поєдинок плей-оф відбору на чемпіонат світу проти Швеції. Заявки команд вже відомі, тож можна оцінити трансферну вартість збірних-суперниць.
Відсутність кількох ключових гравців з обох боків вносить у ці розрахунки відчутні корективи. Але не змінює суті: на папері шведи виявляються зірковішими за українців, згідно з даними Transfermarkt.
Яка трансферна варість збірних України і Швеції?
Згідно з підрахунками аналітиків, той склад, що був оголошений у понеділок головним тренером збірнох України Сергієм Ребровим, має загальну вартість 266 мільйонів 400 тисяч євро.
Найдорожчим футболістом "синьо-жовтих" є захисник ПСЖ Ілля Забарний – його оцінюють у 50 мільйонів євро. Найменша трансферна вартість у нападника Динамо, дебютанта головної команди Матвія Пономаренка – 1 мільйон.
Натомість шведи випереджають нас на близько 111 мільйонів євро – їхній показник становить 377 мільйонів 780 тисяч.
Цікаво, що найдешевший гравець скандинавів, голкіпер Крістоффер Нордфельдт, оцінений лише у 175 тисяч євро. Натомість найдорожчий, нападник Арсенала Віктор Дьокереш, тягне на 65 мільйонів. Він би поступився Александру Ісаку, але, на щастя для України, форвард Ліверпуля травмований і збірній не допоможе.
Чому українці поступаються шведам у трансферній вартості?
Запорука переваги шведів – кількість футболістів, за яких потрібно було б викласти 20 мільйонів євро і більше. Таких у заявці аж 8.
Гравці збірної Швеції, дорожчі за 20 мільйонів євро:
- Віктор Дьокереш, Арсенал – 65 мільйонів
- Ентоні Еланга, Ньюкасл – 40 мільйонів
- Лукас Бергвалль, Тоттенгем – 40 мільйонів
- Х'юго Ларссон, Айнтрахт – 40 мільйонів
- Ясін Аярі, Брайтон – 30 мільйонів
- Ісак Х'єн, Аталанта – 25 мільйонів
- Даніель Свенссон, Боруссія Дортмунд – 22 мільйони
- Габріель Гудмундссон, Лідс – 20 мільйонів
Що ж до української команди, то лише п'ятеро наших збірників перевищили позначку у 20 мільйонів.
Гравці збірної України, дорожчі за 20 мільйонів євро:
- Ілля Забарний, ПСЖ – 50 мільйонів
- Георгій Судаков, Бенфіка – 30 мільйонів
- Єгор Ярмолюк, Брентфорд – 30 мільйонів
- Анатолій Трубін, Бенфіка – 28 мільйонів
- Віталій Миколенко, Евертон – 25 мільйонів
Коли матч відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція?
- Команди зіграють 26 березня у Валенсії, початок о 21:45 за київським часом.
- Переможець пари вийде у фінал плей-оф, де зіграє з Польщею або Албанією 31 березня.
- Команда, яка програє, проведе в цей же день товариський матч з невдахами іншої пари.