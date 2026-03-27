Як Україна ганебно програла Швеції: відео голів та огляд матчу відбору на ЧС-2026

У четвер, 26 березня, відбувся один з ключових матчів збірної України у відборі до чемпіонату світу. Підопічні Сергія Реброва зустрілись у Валенсії зі збірною Швеції.

Гра пройшла в рамках півфіналу раунду плей-оф європейської кваліфікації, повідомляє 24 Канал. На жаль, ця зустріч завершилась для команди Сергія Реброва невдало.

Як забивались голи у матчі Україна – Швеція?

Збірна України поступилась Швеції з рахунком 1:3. Вже на четвертій хвилині Віктор Дьокереш відкрив рахунок після помилки на правому фланзі захисту.

Дьокереш забив перший гол Україні: дивитися відео голу від Megogo

Нападник Арсеналу замкнув простріл Нюгрена. А вже на старті другого тайму гравець подвоїв рахунок після позиційної помилки Ілля Забарного. Дьокереш один в один розібрався з Бондарем та вразив ворота Трубіна.

Дьокереш оформив дубль: дивитися відео голу від Megogo

А на 73-й хвилині Віктор остаточно добив нашу команду, реалізувавши пенальті. Перед цим сам гравець Арсеналу обікрав Забарного та вилетів сам на сам із кіпером, але Трубін збив його у власному майданчику.

Хет-трик від Віктора Дьокереша: дивитися відео голу від Megogo

Зрештою Україні вдалось забити гол престижу. Його автором став дебютант Матвій Пономаренко, який вперше одягнув футболку збірної. Нападник Динамо замкнув головою скидку від Циганкова.

Пономаренко забив перший гол за збірну: дивитися відео голу від Megogo

Що далі для збірної України?

Наша команда провалила завдання виходу на чемпіонат світу-2026. У фіналі плей-оф зіграють Швеція та Польща.

Натомість на "синьо-жовтих" чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг пройде 31 березня у Валенсії.

Ймовірно, у червні на нашу команду чекатимуть спаринг, а восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027. Там "синьо-жовті" гратимуть в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.

Україна залишається лише з одним виступом на чемпіонаті світу. Команда виходила на Мундіаль у 2006-му, де дійшла до чвертьфіналу.

Огляд матчу Україна – Швеція: дивитися відео від Megogo