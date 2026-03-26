Україна – Швеція: як подивитися матч безкоштовно
Збірні України та Швеції з футболу зустрінуться у четвер, 26 березня. Команди проведуть матч плей-оф відбору на ЧС-2026.
Лише перемога у звітній грі залишить нашу команду у боротьбі за вихід на Мундіаль. У свою чергу поразка поставить хрест на надіях побачити Україну на ЧС, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Україна – Швеція?
Офіційним транслятором матчів відбору на чемпіонат світу-2026 є компанія Megogo. Телеканал "Megogo Спорт" покаже трансляцію безкоштовно.
Він доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Окрім цього, фанатам футболу гра буде доступна і на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол Перший".
Але на ній перегляд матчу буде платним, для цього треба оформити підписку "MEGOPACK", "Оптимальна" або "Спорт". Матч Україна – Швеція онлайн розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що наша команда потрапила у стикові матчі завдяки другому місцю у відбірковій групі. Україна набрала 10 очок у матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану.
Тепер до чемпіонату світу-2026 команді Реброва залишилось лише два кроки. Спочатку наша команда має здолати шведів у півфіналі плей-оф. В разі успіху Україна зіграє у битві за путівку на Мундіаль проти Польщі або Албанії. Ця гра пройде 31-го числа.
Як Україна раніше виступала на чемпіонатах світу?
- "Синьо-жовті" лише одного разу потрапляла на Мундіаль. Команда під керівництвом Олега Блохіна вперше вийшла на чемпіонат світу у 2006 році.
- У групі українці поступились Іспанії (0:4), після чого обіграли Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0). Це дозволило нашій збірній посісти друге місце та вийти в 1/8 фіналу на Швейцарію.
- Основний час матчу завершився нульовою нічиєю, а у серії пенальті Україна взяла гору. На жаль, у чвертьфіналі підопічних Блохіна зупинили майбутні тріумфатори Мундіалю італійці (0:3).
- В разі проходу на ЧС-2026 збірна України потрапить у групу до Нідерландів, Японії та Тунісу. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.