Україна – Швеція: як подивитися матч безкоштовно

Збірні України та Швеції з футболу зустрінуться у четвер, 26 березня. Команди проведуть матч плей-оф відбору на ЧС-2026.

Лише перемога у звітній грі залишить нашу команду у боротьбі за вихід на Мундіаль. У свою чергу поразка поставить хрест на надіях побачити Україну на ЧС, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026

Де дивитися матч Україна – Швеція?

Офіційним транслятором матчів відбору на чемпіонат світу-2026 є компанія Megogo. Телеканал "Megogo Спорт" покаже трансляцію безкоштовно.

Він доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Окрім цього, фанатам футболу гра буде доступна і на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол Перший".

Але на ній перегляд матчу буде платним, для цього треба оформити підписку "MEGOPACK", "Оптимальна" або "Спорт". Матч Україна – Швеція онлайн розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що наша команда потрапила у стикові матчі завдяки другому місцю у відбірковій групі. Україна набрала 10 очок у матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Тепер до чемпіонату світу-2026 команді Реброва залишилось лише два кроки. Спочатку наша команда має здолати шведів у півфіналі плей-оф. В разі успіху Україна зіграє у битві за путівку на Мундіаль проти Польщі або Албанії. Ця гра пройде 31-го числа.

Як Україна раніше виступала на чемпіонатах світу?