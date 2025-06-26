19 років тому збірна України здобула свою найбільшу перемогу в історії на ЧС: ностальгічне відео

Збірна України з футболу лише одного разу змогла кваліфікуватися у фінальну частину чемпіонату світу. Сталося це у 2006 році, коли "синьо-жовтих" очолював легендарний Олег Блохін.

Попри статус дебютанта Мундіалів, наша національна команда там змогла продемонструвати чудовий виступ. 24 Канал згадує найбільшу перемогу збірної України, яка сталася рівно 19 років тому.

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Найбільший успіх збірної України в історії

"Синьо-жовті" розпочали турнір з розгромної поразки від Іспанії з рахунком 0:4. Проте вони не розклеїлися та пробилися у плейоф, здолавши після цього Саудівську Аравію (4:0) і Туніс (1:0).

А 26 червня 2006 року відбувся поєдинок, який досі залишається найбільшим успіхом збірної України. Наша національна команда зустрічалася зі Швейцарією.

Нейтральні поціновувачі футболу досі вважають той матч одним з найнудніших в історії чемпіонатів світу. Проте він точно не був таким для українців.

Команди при мінімумі гольових моментів дотягнули до серії пенальті, зігравши внічию з рахунком 0:0. А вже в ній стався зірковий час Олександра Шовковського та легендарна "паненка" від Артема Мілевського.

Тоді чинний головний тренер Динамо став першим воротарем в історії, який не пропустив жодного гола в післяматчевій серії пенальті. СаШо двічі парирував удари швейцарців, а одного разу йому на допомогу прийшла поперечина.

Історична серія пенальті в матчі Україна – Швейцарія: дивіться відео

Довідка. Свій шлях на турнірі збірна України припинила у чвертьфіналі. Підопічні Олега Блохіна поступилися з рахунком 0:3 італійцям, які врешті-решт і стали чемпіонами світу.

Нагадаємо, що головний герой зустрічі зі Швейцарією нещодавно знову вписав своє ім'я в історію українського футболу. Він став лише третьою людиною, яка вигравала УПЛ одночасно і як гравець, і як тренер.