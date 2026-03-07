Україна виграла першу медаль на Паралімпійських іграх-2026

Вже у перший змагальний день Україна здобула золото на Паралімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні. Успішним для тернополянина Тараса Радя став спринт у положенні сидячи в парабіатлоні.

Українець продемонстрував ідеальну роботу на вогневих рубежах і швидко пересувався дистанцією. Тож на фініші "привіз" найближчому переслідувачу майже 10 секунд, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна бойкотувала: як пройшла церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026

Як виступили українці у чоловічому спринті у парабіатлоні на Паралімпіаді-2026?

Тарас Радь стартував у групі найсильніших і виправдав очікування: жодної помилки на стрільбі і впевнений темп дозволили нашому співвітчизнику здобути друге паралімпійське золото у своїй кар'єрі. Тепер він чемпіон не лише Пхьончхана-2018, але й Мілана-2026.

Зовсім трошки забракло до п'єдесталу пошани Василю Кравчуку. Він теж блискуче впорався із 10 мішенями, але програв ходом двом китайцям.

Олександр Алексик завершив змагання на 9-ому місці, Павло Баль став 12-им, а Григорій Шимко замкнув топ-15.

Як виглядає медальний залік Паралімпіади-2026 після перемоги України в парабіатлоні?

Як пише сайт Паралімпіади, окрім нашої команди, золоті нагороди встигли вибороти представники Сполучених Штатів, Німеччини та Швеції. А у Австрії вже два золота.

Тож Україна поки посідає четверте місце медального заліку, ділячи його з іншою синьо-жовтою збірною – шведською.

Скільки українців беруть участь в Паралімпіаді-2026?