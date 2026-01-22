Україна шокувала результатом на старті футзального Євро-2026: як зіграли з Вірменією

Збірна України з футзалу розпочала виступи на чемпіонаті Європи, який приймають Латвія, Литва та Словенія. У першому турі в групі B підопічні Олександра Косенка грали проти Вірменії.

Турнір "синьо-жовті" проводять у статусі одного із фаворитів. Але перший матч став для збірної України холодним душем, пише 24 Канал.

Як зіграла Україна у першому матчі футзального Євро-2026?

Збірна Вірменії, у складі якої чимало етнічних росіян, що слугувало додатковим стимулом для українців не дати супернику шансу на успіх, несподівано активно розпочала гру. У першому таймі вірмени атакували гостріше, але, на щастя, голкіпер нашої команди Юрій Савенко діяв безпомилково.



Євро-2026. Вірменія – Україна / фото UEFA

Після перерви здавалося, що все нарешті пішло за планом: на 26-ій хвилині Владислав Первеєв прошив воротаря і відкрив рахунок.

Але заключна десятихвилинка стала для команди Олександра Косенка провальною. Дерменяну дали відзначитися дублем, а на те, щоб вирівняти становище, не вистачило ні сил, ні часу.

1:2 – драматична поразка українців, яка ускладнює боротьбу за вихід в плей-оф.

З ким Україна зіграє на футзальному Євро-2026 далі?