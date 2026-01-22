Україна шокувала результатом на старті футзального Євро-2026: як зіграли з Вірменією
- Збірна України з футзалу програла Вірменії з рахунком 1:2 у першому матчі Євро-2026.
- Україна вела в рахунку після голу Владислава Первеєва, але пропустила два голи в кінцівці матчу.
Збірна України з футзалу розпочала виступи на чемпіонаті Європи, який приймають Латвія, Литва та Словенія. У першому турі в групі B підопічні Олександра Косенка грали проти Вірменії.
Турнір "синьо-жовті" проводять у статусі одного із фаворитів. Але перший матч став для збірної України холодним душем, пише 24 Канал.
Дивіться також Де дивитися матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу
Як зіграла Україна у першому матчі футзального Євро-2026?
Збірна Вірменії, у складі якої чимало етнічних росіян, що слугувало додатковим стимулом для українців не дати супернику шансу на успіх, несподівано активно розпочала гру. У першому таймі вірмени атакували гостріше, але, на щастя, голкіпер нашої команди Юрій Савенко діяв безпомилково.
Євро-2026. Вірменія – Україна / фото UEFA
Після перерви здавалося, що все нарешті пішло за планом: на 26-ій хвилині Владислав Первеєв прошив воротаря і відкрив рахунок.
Але заключна десятихвилинка стала для команди Олександра Косенка провальною. Дерменяну дали відзначитися дублем, а на те, щоб вирівняти становище, не вистачило ні сил, ні часу.
1:2 – драматична поразка українців, яка ускладнює боротьбу за вихід в плей-оф.
З ким Україна зіграє на футзальному Євро-2026 далі?
- Результати двох ігор, що залишилися на груповому етапі, тепер набувають для збірної України максимального турнірного значення.
- 25 січня о 17 годині за Києвом "синьо-жовті" у Каунасі зіграють з господарями майданчика литовцями.
- А 28 січня на Україну чекає переїзд до Риги, де суперником стане команда Чехії. Старт поєдинку – о 20:30.
- Як пише сайт УЄФА, лише дві команди з групи виходять до чвертьфіналів.