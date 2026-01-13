Такого ще не було: Україна встановила рекорд в олімпійському виді

Україна матиме найбільше в своїй історії представництво на Зимових іграх у спорті, який єдиний приносив нам медалі на попередніх двох Олімпіадах. В Італії на старт вийдуть одразу 8 наших співвітчизників.

Здобуті олімпійські ліцензії не прив'язані до імен тих, хто їх завоював. Тому остаточний склад команди оголосять згодом, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

У якій дисципліні Україна матиме рекордне представництво?

Йдеться про фристайл, який є одним із різновидів лижної акробатики. Саме у цьому виді на попередніх Олімпійських іграх виступав Олександр Абраменко. У Пхьончхані в 2018 році він став олімпійським чемпіоном, а у 2022 в Пекіні здобув срібло – і це були єдині наші медалі на обох змаганнях, нагадує сайт Олімпіади.

Тепер Олександр виступає вже в ролі тренера, і йому вдалося підготувати дуже сильне покоління. Українські фристайлісти отримали аж 8 ліцензій до Мілана та Кортіни.

Хто з українців виборов право участі на Олімпіаді?

Серед чоловіків потрібне місце у рейтингу за підсумками двох сезонів Кубка світу та світової першості посіли Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк.

У жіночій команді відбір успішно подолали Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк і Неллі Попович.

Але неіменні ліцензії означають, що саме цим спортсменам поїздка до Італії не гарантована. Остаточний склад сформують тренери збірної України до 26 січня.

Коли дивитися українців у фристайлі на Олімпіаді?

Окрім індивідуальних змагань, наші хлопці та дівчата також вперше виступлять у змішаному командному турнірі. Розклад виглядає так:

17.02: кваліфікація, жінки

17.02: кваліфікація, чоловіки

18.02: фінали, жінки

19.02: фінали, чоловіки

21.02: фінали, змішані команди