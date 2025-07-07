Українські клуби в єврокубках: де гратимуть, коли матчі та хто суперники

Команди УПЛ вимушені приймати опонентів по єврокубкам в чужих країнах через війну. Більшість наших клубів обрали Польщу як найближчий варіант з точки зору логістики.

Українські футбольні клуби готуються до старту нового євросезону 2025-2026. Цього року УПЛ делегує у міжнародні турніри чотири найкращі команди за підсумком минулого сезону, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо, що через воєнний стан наші клуби не мають змоги приймати єврокубкові матчі в Україні. Розповідаємо детальніше, коли і де зіграють українські команди в єврокубках.

Динамо Київ

"Біло-сині" повернули золоті медалі УПЛ до себе після чотирирічної паузи. Команда Олександра Шовковського пройшла весь сезон без поразок, відірвавшись від Шахтаря на вісім балів.

Це дозволило Динамо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Кияни стануть єдиними представниками УПЛ в цьому турнірі та стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду.



Динамо знову стало чемпіоном УПЛ / фото ФК Динамо

Для потрапляння в основну сітку турніру підопічним Шовковського необхідно буде пройти трьох суперників. Програш одному з них означатиме перехід Динамо в Лігу Європи.

Цього року кияни проводитимуть домашні матчі єврокубків у польському Любліні. Стадіон належить місцевій команді Мотор та розрахований на 15,2 тисячі глядачів.



Динамо прийматиме суперників у Любліні / фото lublininfo

Головною перевагою цієї арени є близькість до кордону з Україною – всього 74 кілометри. Свій перший матч в Лізі чемпіонів Динамо проведе 22 липня. Суперником стане литовський Жальгіріс або мальтійський Хамрун Спартанс.

Шахтар Донецьк

"Гірники" провалили минулий сезон в чемпіонаті України, фінішувавши на третьому місці вперше за майже 30 років. Проте перемога в Кубку дозволила Шахтарю стартувати в Лізі Європи.



Шахтар вперше за довгий час не гратиме в Лізі чемпіонів / фото Getty Images

Правда, на команду очікує довгий шлях у кваліфікації цього турніру. Шахтар розпочне свої єврокубкові виступи незвично рано для себе, аж 10 липня.

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Саме тоді донеччани зіграють перший матч проти фінського Ільвеса в рамках 1-го кваліфікаційного раунду. Для виходу в основну частину Ліги Європи Шахтарю необхідно вибити аж чотирьох опонентів.

В разі подолання Ільвеса (матчі 10 та 17 липня) "гірникам" доведеться битися із турецьким Бешикташем. Поразка в одному із раундів відбору ЛЄ переведе Шахтар в Лігу конференцій.

Наразі відомо, що донеччани матимуть два домашні стадіони в цьому євросезоні. Домашній матч проти Ільвеса Шахтар проведе в Любляні на арені "Стожице". Цей стадіон на 16 тисяч фанів є домашньою ареною місцевої Олімпії та збірної Словенії.



Арена "Стожице" приймає матчі збірної Словенії / фото archdaily

Втім з другого кваліфікаційного раунду Шахтар перебереться у Польщу. "Гірники" прийматимуть своїх суперників у Кракові на міському стадіоні ім. Генріха Реймана. Домашня арена місцевої Вісли здатна вмістити 33 тисячі глядачів.



Шахтар "переїде" у Краків після матчу проти Ільвеса / фото Magiczny Krakow

Олександрія

"Аграрії" стали відкриттям минулого сезону, вигравши срібні медалі чемпіонату України. При цьому команда Руслана Ротаня не тільки залишила позаду Шахтар, а ще і відстала від Динамо лише на три бали.



Олександрія вперше в історії виграла "срібло" УПЛ / фото ФК Олександрія

Втім у новому євросезоні Олександрія гратиме лише у третьому за рангом євротурнірі Лізі конференцій. Клуб з Кіровоградщини розпочне свій шлях 24 липня з другого кваліфікаційного раунду.

Суперником стане невдаха пари АЕК Ларнака – Партизан. Для потрапляння в основну стадію ЛК "аграріям" треба проходити трьох опонентів, без права на помилку.

Вибір Олександрії щодо домашньої арени на єврокубки також пав на Польщу. Підопічні Кирила Нестеренка прийматимуть суперників у Катовіце на арені місцевого клубу ГКС. Місткість – 15 048 глядачів.



Олександрія гратиме домашні зустрічі Ліги конференцій у Катовіце / фото Arena Katowice

Полісся

Для житомирського клубу це буде вже другий сезон у єврокубках поспіль. Минулого літа команда одразу ж вилетіла в Лізі конференцій від Олімпії, але в УПЛ посіла четверте місце.



Руслан Ротань очолив Полісся після успіху з Олександрією / фото ФК Полісся

Попри відчутне відставання від Олександрії (аж -19 очок), "вовки" матимуть ідентичні стартові умови з "аграріями". Полісся розпочне свій шлях також з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Стартова дата – 24 липня. Суперником команди Руслана Ротаня стане переможець пари Борац – Санта-Колома. Для потрапляння в "етап ліги" ЛК Поліссю необхідно подолати трьох опонентів.

Житомирський клуб став єдиним представником УПЛ, який обрав для домашніх матчів не стадіон у Польщі. Вибір "вовків" пав на словацьке місто Кошице.



Стадіон у Кошице приймав матч молодіжного Євро-2025 / фото Visit Kosice

Воно розташоване всього у 74-х кілометрах від Ужгорода. Місцевий футбольний стадіон на 12,5 тисячі глядачів належить однойменному клубу Кошице та приймав матч збірної України U-21 проти фінів на молодіжному Євро-2025.