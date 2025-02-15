Українець частіше пробивав: статистика ударів бою Берінчик – Девіс

Денис Берінчик провів бій проти Кейшона Девіса у Нью-Йорку. Український боксер втратив пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі вже у першому своєму захисті титулу.

Вже у третьому раунді був перший тривожний дзвіночок для Берінчика та його команди. Денис побував у першому нокдауні.

До теми Денис Берінчик зазнав дебютної поразки у кар'єрі на профі-рингу

Девіс був точнішим

Вже у наступному раунді українець вдруге був відправлений у нокдаун, із якого він вже не вийшов. Кейшон Девіс відібрав пояс у Берінчика та став новим чемпіоном світу у легкій вазі. Український боксер зазнав першої поразки у професійній кар'єрі.

Після бою портал CompuBox опублікував статистику ударів бою Берінчик – Девіс, інформує 24 Канал. За неповних чотири раунди Денис викинув більше ударів – 120 проти 105 у Кейшона. Щоправда, американець більше влучав у ціль – 5 джебів і 15 силових ударів. Лише 14 ударів Берінчика були точними.



Статистика ударів Берінчик – Девіс / Фото CompuBox

Зверніть увагу! Відеоогляд бою Берінчик – Девіс можна переглянути – за посиланням.

Досі немає жодних коментарів від Берінчика після поразки. Натомість Девіс дуже радів перемозі та розповів про своє тяжке дитинство.