Збірна України стала чемпіоном світу з ММА серед юніорів
- Збірна України стала чемпіоном світу з ММА серед юніорів у категорії U-18, здобувши 21 медаль: 12 золотих, 4 срібних та 5 бронзових.
- На чемпіонаті GAMMA, що пройшов у Бразилії, брали участь 42 країни, а збірна України посіла друге місце у загальному командному заліку.
У Бразилії завершився чемпіонат світу GAMMA зі змішаних бойових мистецтв. На престижному турнірі успішно виступила збірна України.
Чемпіонат світу з ММА (GAMMA) тривав у бразильському Сан-Паоло з 16 по 22 червня. У турнірі взяли участь 42 країни-учасниці, пише 24 Канал.
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Як виступили українці на чемпіонаті ММА
Наші спортсмени продемонстрували справжній козацький дух. Змагання були дуже складними у фізичному та емоційному плані. Проте "синьо-жовті" з гідністю пройшли усі випробування та повернулися додому з великою кількістю нагород.
У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце. А у категорії U-18 "синьо-жовті" стали чемпіонами світу.
Наші юні спортсмени вибороли 21 медаль: 12 золотих, 4 срібних та 5 бронзових.
Збірна України на чемпіонаті світу з ММА / фото UF MMA
Загалом на рахунку український бійців 27 нагород: 15 золотих, 6 срібних та 6 бронзових.
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