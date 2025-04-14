Українська бійчиня "задушила" ексчемпіонку Bellator на турнірі в США: ефектне відео

В американському Орландо у ніч на 12 квітня відбувся турнір PFL 2025 World Tournament. У чвертьфінальному поєдинку Катерина Шакалова билась проти Джуліани Веласкес.

Українка здобула яскраву перемогу над колишньою чемпіонкою Bellator. Бій між Шакаловою та Веласкес завершився достроковою перемогою Катерини, пише 24 канал.

Читайте також Зрадника України на очах у Трампа відправили в нокаут: потужне відео

Ефектна перемога Шакалової

Катерина Шакалова знищила Джуліану Веласкес у першому раунді бою. Українка вдало перевела поєдинок у партер після тейк-дауну, де виконала задушливий прийом.

Ексчемпіонка Bellator не змогла нічого протиставити Шакаловій та капітулювала. Катерина ефектно відсвяткувала перемогу над бразильською бійчинею, з'ївши солодку булку.

Шакалова змусила Веласкес капітулювати: дивіться відео

Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд PFL 2025 World Tournament в Орландо. У півфіналі турніру українська бійчиня битиметься проти американки Джени Бішоп.