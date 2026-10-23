Українська спортсменка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики

В Україні на одну спортивну подружню пару стало більше. Свої долі пов'язали двоє представників легкої атлетики.

Мовиться про українську спринтерку Діану Гончаренко та ще одного бігуна Олександра Погорілка. Кадрами зі свого весілля пара поділилась у соцмережі Інстаграм.

Що відомо про весілля спортсменів

Діана Гончаренко є українською спринтеркою. А Олександр Погорілко представляє національну збірну України в бігу на 400 метрів. Весілля відбулось ще наприкінці серпня, але світлинами з дійства молодята поділились тільки зараз.

Свої світлини спортсмени підписали "Наш особливий день". Погорілко та Гончаренко не приховували стосунків і регулярно постили спільні фотографії. У червні 2026 року дівчина навіть показала фото з дівич-вечора, з яких стало зрозуміло, що пара готується до весілля. Однак не було відомо, коли саме воно відбудеться.

Що відомо про Діану Гончаренко й Олександра Погорілка

Діані Гончаренко 22 роки. Вона виступає в бігу на коротких дистанціях 60 метрів і 100 метрів. Вона неодноразово вигравала чемпіонат України в цих дисциплінах.

Гончаренко є уродженкою Сум і раніше займалась акробатикою. Утім згодом саме легка атлетика стала її основною спеціалізацією. У її міжнародній кар'єрі є виступи на Європейських іграх і чемпіонаті Європи серед юніорів.

Олександру ж Погорілку 26 років. Він є одним із провідних українських бігунів на дистанції в 400 метрів. У 2025 році легкоатлет встановив рекорд України, подолавши коло за 44,81 секунди.

Нещодавно своє весілля відгуляв ще один український легкоатлет. Метальник молота Михайло Кохан одружився з дівчиною Анною, яка старша за нього на 6 років.