Багаторазова чемпіонка України Наталія Стебкова оголосила про вагітність. Бігунка розповіла про стать дитини на яку очікує, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

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Стебкова стане мамою

Наталія Стебкова у соціальних мережах поділилась зворушливим відео, де оголосила про вагітність. Українська легкоатлетка повідомила, що очікує на дівчинку.

Ось як не крути, а ми не очікували! Чекаємо на тебе, наша принцесса,

– написала Стебкова.

Зазначимо, що Наталія Стебкова спеціалізується на бігу на довгі дистанції та стипль-чезі – біг на 3 тисячі метрів із перешкодами. 29-річна спортсменка одружена з українським бігуном.