Стильний Мудрик та тріо динамівців: українські секс-символи футболу, у яких досі вільне серце

Футбол – це не лише улюблена гра мільйонів, а й спорт, у якому спалахують справжні зірки. Чимало українських гравців завойовують серця вболівальників своєю грою, але велика чарівна частина фанатського руху мріє про стосунки із футболістами.

Особисте життя футболістів завжди було однією із найбільш обговорюваних тем. Раніше навіть існував міф, що дівчата приходять на стадіон, аби подивитись на красивих футболістів, а не для того, щоб переглянути матч. Багато дівчат мріють про сильних, харизматичних та успішних чоловіків, і саме футболісти часто стають ідеалом.

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24 Канал покопався у соцмережах українських футболістів та виділив топову підбірку гравців, у яких досі вільне серце. Хто ж із зірок українського футболу досі не знайшов свою другу половинку?

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик – найпопулярніший український холостяк у світовому футболі. За його інстаграмом стежать два мільйони уболівальників футболу.

Михайло Мудрик / Фото з інстаграму футболіста та Getty Images

На жаль, кар'єра лівого вінгера пішла по похилій після переходу у лондонське Челсі, з яким у нього контракт до кінця червня 2031-го року. Він втратив стабільну ігрову практику, яку мав у донецькому Шахтарі, а у другій частині 2024-го року в організмі Михайла знайшли заборонений мельдоній. Мудрика відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту.

До цього скандалу Мудрик встиг взяти участь у 73-х матчах, у яких відзначився 10 голами та 9 асистами. Тепер його кар'єра стала на паузу. Усі чекають результат проби "В", який визначить майбутнє футболіста. Йому загрожує до чотирьох років відсторонення від футболу.

Важливо. До переїзду на "Туманний Альбіон" Мудрик взяв два внутрішні трофеї із Шахтарем та був найкращим футболістом 2022-го року. За "гірників" відіграв 44 поєдинки (12 м'ячів та 17 гольових передач).

Його трансфер у Челсі став найдорожчим в історії українського футболу. Повідомлялось, що загальна сума переходу склала космічні 100 мільйонів євро. Однак після цього усього, ймовірно, у лондонському клубі сумніваються у доцільності цього трансферу за такі великі гроші. Наразі вартість Михайла складає 30 мільйонів євро (дані Transfermarkt).

Довгий час Мудрика пов'язували стосунками із російською моделлю Віолеттою Грачовою. Хоча жодних спільних фото пара не викладала. Однак були світлини із однакових місць. Через це його неабияк критикували українські фани. На початку 2025-го року стало відомо, що Грачова зустрічається із півзахисником туринського Ювентуса Вестоном Маккенні.

Володимир Бражко

Якщо Михайло Мудрик є одним із головних українських футболістів-холостяків за кордоном, то Володимир Бражко може спокійно претендувати на звання секс-символа УПЛ. Його теплі стосунки із мамою ще більше закохують у нього палких уболівальниць футболу. У його інстаграмі 50 тисяч підписників.

Володимир Бражко / Фото з інстаграму футболіста та Getty Images

Українському уболівальнику вже складно уявити київське Динамо без Бражка у центрі поля (56 зустрічей – 10 голів та 8 результативних передач). Володимир пройшов різні юнацькі та молодіжні команди киян. Із липня 2022-го по кінець червня 2023-го року виступав в оренді за луганську Зорю (29 матчів та 7 голів).

21 березня минулого року опорний півзахисник дебютував у футболці національної команди Сергія Реброва. Бражко одразу із першого поєдинку вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" та відіграв 81 хвилину проти Боснії і Герцеговини. Відтоді провів за головну збірну 9 зустрічей, у яких поки що не відзначався результативними діями.

До слова. На порталі Transfermarkt вартість Бражка оцінюють у 9 мільйонів євро.

У пресі раніше писали про зацікавленість до Бражка від європейських клубів – Мілан, Бетіс, Борнмут та Вулверхемптон. "Вовки" віддавали за Володимира цілих 20 мільйонів євро. Однак "біло-сині" відхилили пропозицію клубу АПЛ. Динамо хоче взяти чемпіонство УПЛ у поточному сезоні-2024/2025, адже йде лідером ліги, переважаючи другу Олександрію вже на 5 балів. А Бражко може допомогти команді прийти до золотих нагород.

Була інформація, що Володимир навіть образився на Динамо через таку відмову від трансферу, але президент клубу переконав Бражка допомогти команді. 26 лютого 2025-го року офіційно стало відомо про новий контракт Бражка із Динамо, який розрахований до 30 червня 2029-го року.

Владислав Ванат

Також у список холостяків входить близький друг Володимира Бражка – Ванат. Владислав є ключовим форвардом київського Динамо, який легко виграв конкуренцію в іноземного легіонера вістря атаки Едуардо Герреро.

Владислав Ванат / Фото з інстаграму футболіста та сайту Динамо

У біло-синій футболці Ванат вже провів 98 матчів та впевнено наближається до свого ювілею. У зіграних поєдинках Владислав наколотив 42 голи та віддав 18 асистів. Також пограв в оренді в одеському Чорноморці (18 матчів та 3 м'ячі).

Із 2022-го року не покидав столичний гранд. Завдяки хорошим виступам та високій результативності дебютував за головну команду країни. Сталось це у товариському матчі проти Німеччини (12 червня 2023-го року), який закінчився бойовою нічиєю 3:3, Владислав відіграв 26 хвилин. Від того моменту вже взяв участь у 9-ти поєдинках збірної Сергія Реброва, у яких відзначився дебютним голом у грі проти Чехії у Лізі націй.

В інстаграмі на Ваната підписано майже 16 тисяч уболівальників. А його вартість на Transfermarkt складає 11 мільйонів євро.

23-річний основний форвард киян вже привернув європейських клубів. ЗМІ приписували інтерес до Ваната одразу декільком командам, більшість із них представляють італійську Серію А – Інтеру, Наполі, Болоньї (троє – Італія), Реал Сосьєдад (Іспанія) та Ліллю (Франція). Наразі у Владислава є чинний контракт із киянами, який спливає 30 червня 2027-го року.

Богдан В'юнник

Богдан В'юнник ще один український футболіст, поруч з яким немає другої половинки. 22-річний нападник польської Лехії активно веде свою сторінку в інстаграмі, де вже опубліковано 333 світлини. Також за ним стежать 302, тисяч користувачів інстаграму.

Богдан В'юнник / Фото з інстаграму футболіста

Там футболіст ділиться не лише світлинами із футбольного життя, а й фотографіями з відпочинку. Богдан перебуває у відмінній фізичній формі та полюбляє покращувати її у спортзалі.

Відео тренування В'юнника у спортивній залі

У березні 2024-го Богдан зі скандалом поїхав із Шахтаря, адже футболіст хотів розірвати контракт. Однак "гірники" не хотіли йти на поступки В'юннику, якому не давали стабільної ігрової практики у донецькому клубі. Тому футболіст вирішив поїхати у Польщу, де став гравцем Лехії.

Такий трансфер не став першим закордонним досвідом для В'юнника, який у минулому встиг пограти у Швейцарії за Цюрих та Австрії за Грацер. За обидва клуби відіграв по 14 матчів. Водночас у футболці головної команди Шахтаря взяв участь лише у 12 поєдинках (гол та 4 асисти). Тяганина В'юнника із Шахтарем далі продовжується та вже навіть дійшла до суду у Лозанні.

Попри це все Богдан доволі успішно виступає за польський колектив та тішити своїх уболівальниць красивими діями на полі – 4 м'ячі та 3 гольові передачі у 21-му зіграному матчі.

До слова. Його ціна на Transfermarkt складає 600 тисяч євро, а контракт із Лехією розрахований до кінця червня 2028-го року.

Ілля Крупський

Про Іллю Крупського цієї зими не говорив хіба що не фанати футболу. 20-річний правий захисник спричинив справжній фурор в українському футболі. За талановитим фланговим оборонцем полювали донецький Шахтар та харківський Металіст 1925. Крупський несподівано зупинив свій вибір на харківському колективі, який бореться за путівку в УПЛ.

Цікаво, що у Крупського також була пропозиція з-за океану із МЛС, від якої він відмовився.

Ілля Крупський / Фото з інстаграму футболіста

Хоч Ілля й уклав контракт із Металістом 1925 до кінця 2028-го року, але вирішив дограти сезон-2024/2025 у полтавській Ворсклі вже на правах оренди. За "зелено-білих" провів вже 54 матчі (гол та 4 асисти) та є ключовим захисником полтавського клубу.

До слова, його ціна на Transfermarkt складає один мільйон євро.

За його спиною досвід виступів за юнацькі та молодіжні команди збірної України. Був одним із основних захисників національної команди U-23 Руслана Ротаня на Олімпіаді-2024.

На сторінку Крупського в інстаграмі підписано понад 2,5 тисячі фанатів.

Ігор Краснопір

Ще одним завидним молодим холостяком українського футболу є нападник львівських Карпат Ігор Краснопір. Влітку минулого року форвард переїхав до Львова, де підписав контракт із Рухом (18 зустрічей та 6 голів). До цього провів 52 матчі за столичну Оболонь, у яких відзначився 10 голами та 3 асистами.

Ігор Краснопір / Фото з інстаграму футболіста та сайту Карпат

Краснопіра вже називають наступником Артема Довбика та Романа Яремчука у збірній України. Ігор виділяється своїми відкриваннями за спини захисників та швидкістю на футбольному полі.

Цей потужний бомбардир вже пограв за молодіжну збірну України та грав за "синьо-жовтих" на Олімпіаді-2024. На Іграх у Парижі оформив м'яч у ворота Марокко.

Ігор став одним із зимових новачків Карпат у трансферне міжсезоння 2025. Футболіст уклав угоду із "левами" до кінця червня 2029-го року та вже навіть дебютував за "зелено-білих" в УПЛ. Сталось це у матчі проти київського Динамо, у якому команда Владислава Лупашка поступилась з рахунком 2:0. Краснопір змарнував свій момент на початку другого тайму.

До слова. Вартість Ігоря Краснопіра на Transfermarkt складає один мільйон євро.

Гравець вістря атаки не надто активно веде свої соцмережі. У його інстаграмі лише декілька фото із матчів та позафутбольного життя. На сторінку Ігоря підписано лише трохи більше, як 1,3 тисячі фанів.

Валентин Рубчинський

Замикає нашу підбірку ще один динамівець Валентин Рубчинський. 23-річний гравець основної команди Динамо, який не надто активно веде свій інстаграм. Там у футболіста лише п'ять світлин, які виключно пов'язані із футболом.

Валентин Рубчинський / Фото Динамо та із соцмереж

Сам Рубчинський є вихованцем дніпровської академії. Потім продовжив кар'єру у Дніпро-1 (73 поєдинки). На початку липня минулого року настала нова сторінка у кар'єрі Валентина. Футболіст підписав контракт із Динамо. Півзахисник уклав контракт із киянами до кінця червня 2028-го року.

Від моменту переїзду у столицю взяв участь у 22-х матчах "біло-синіх", у яких забив три голи. Поки що Рубчинський не є стабільним гравцем основи, а Олександр Шовковський використовує більше Валентина із лави запасних.

23-річний футболіст центра поля наразі не отримував виклику у національну збірну Сергія Реброва, хоча має багаж досвіду в інших юнацьких та молодіжних командах України. Був включений в олімпійську збірну Сергія Реброва на Ігри-2024 у Парижі.

Його вартість на Transfermarkt складає 2 мільйони євро.