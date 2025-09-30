Особисте життя спортсменів часто привертає не менше уваги, ніж їхні голи чи гучні трансфери. Особливий інтерес викликають історії шлюбів відомих футболістів із доньками впливових бізнесменів чи політиків.

В українському футболі було кілька гучних шлюбів, які ставали темою для обговорення. 24 Канал підготував матеріал, хто з українських футболістів пов'язаний родинними зв'язками з впливовими сім'ями.

Як Біловар одружився з донькою президента Динамо?

У 2010-х роках італійські таблоїди навипередки ділилися подробицями роману між гравцем Мілану Алешандре Пато та донькою власника "россонері" Сільвіо Берлусконі – Барборою. Втім, у нашому футболі є не менш яскрава історія.

28 липня 2023 року захисник Динамо Крістіан Біловар офіційно одружився з Яною Суркіс – донькою президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса. Наприкінці 2024 року у динамівської пари народився син, якого назвали Олександром.

Крістіан Біловар з дружиною та сином / фото з інстаграму Яни Суркіс

Крістіану добряче дістається від вимогливих вболівальників Динамо, особливо після невдалих матчів. 24-річному футболісту дорікають, що його тримають в команді черед родинні зв'язки з Ігорем Михайловичем.

Сам Біловар в інтерв'ю Tribuna.com розповів, що в розташуванні команди ставиться до тестя, як футбольного функціонера.

Не можу сказати, що ми проговорювали цю тему, тому що проговорювати мають ті, хто чогось не розуміє. А ми всі розумні люди. Коли знаходжусь в розташуванні команди, в межах тренувальної бази Динамо, то Ігор Михайлович для мене такий самий президент, як і для кожного футболіста,

– розповів Біловар.

А от свої ігри за Динамо Крістіан не обговорює з президентом клубу, адже для цього є головний тренер команди.

"Про футбол можу поговорити тільки про матчі Ліги чемпіонів. А щодо моєї гри та гри Динамо Київ, то Ігор Михайлович, як я знаю, у дуже добрих стосунках з нашим головним тренером. Тому йому є з ким обговорювати ігри Динамо", – розповів гравець Динамо.

Ігор Суркіс разом з донькою, онуком та зятем / фото з інстаграму Яни Суркіс

Зазначимо, що Крістіан та Яна познайомилися ще у 2015 році, коли були підлітками. Батько захисника Динамо – Руслан Біловар займав високі посади у прокуратурі. Тож Крістіан виріс у заможній та впливовій сім'ї. До речі, захисника Динамо разом з дружиною неодноразово помічали в Монако.

Як Швед судився з ексдружиною за майно?

Мар'ян Швед блискавично увірвався на футбольний Олімп. Талановитий вінгер яскраво дебютував у Карпатах при Ігорю Йовічевичу та підписав контракт з іспанською Севільєю. В особистому житті події розвивалися не менш стрімко.

У 2016 році Мар'ян одружився з Ольгою Гринкевич – донькою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. На той момент футболісту було 19 років і він був гравцем Севільї. У 2019 році у пари народилася донька Мія. Проте вже за три роки Ольга Гринкевич ініціювала розірвання шлюбу. Вона пояснила це погіршенням сімейних стосунків.

Мар'ян Швед з Ольгою Гринкевич та донькою / фото з істаграму Ольги Гринкевич

На початку 2024 року спалахнув гучний корупційний скандал з Ігорем Гринкевичем, який займався постачанням товарів для Міноборони України. Тоді з'ясувалося, що у травні 2023 року Мар'ян вирішив відсудити частину майна. Колишній зять Гринкевичів претендував на квартири у Києві та земельну ділянку на Київщині.

Донька Гринкевича теж була фігуранткою гучного скандалу. Влітку 2023 року Ольга опублікувала фото із "золотого вагона" Укразалізниці, який використовується для дипломатичних рейсів. Зокрема у ньому їхав експрем'єр Великої Британії Руші Сунак. Оренда такого вагона коштує 34 тисячі гривень.

Родина Гринкевичів / фото з фейсбуку родини

Шлюб Селезньова з донькою мільйонера

У серпні 2025 року ексфорвард збірної України Євген Селезньов вдруге став батьком. У його дружини Валерії народився син, якого назвали Олександром.

Про цей шлюб мало інформації в мережі. Відомо, що Валерія – донька відомого дніпропетровського бізнесмена Геннадія Аксельрода, якого застрелили у 2012 році.

Колишній комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман в інтерв’ю таблоїду BLIK.ua розповів, що завдяки цьому шлюбу Євген позбувся шкідливої звички.

"Женя – мій близький приятель. Зараз одружився з дівчиною з мого будинку, яку я знав ще десятирічною дитиною. Наскільки мені відомо, однією з умов його нинішньої дружини було те, щоб Женя закінчив з алкоголем, і він це зробив. Так, курить айкос на нервах, один стік за іншим, але взагалі не п'є", – розповів Фрідман.

Про Валерію відомо, що у неї був невдалий перший шлюб. Наразі у них з Євгеном чудові стосунки, а 20 липня 2025 року дружина вітала свого чоловіка з 40-річчям.

Валерія Аксельрод привітала Євгена Селезньова з ювілеєм / фото з інстаграму дружини Селезньова

Як Загорулько став президентом клубу, який фінансує його тесть?

Форвард Артур Загорулько за час футбольної кар'єри встиг пограти за Шахтар, Зорю, Ворсклу, Олімпік та Рух. У 2019 році нападник підписав контракт з вінницькою Нивою, а через два роки несподівано став граючим президентом клубу.

У ЗМІ одразу з'явилася інформація, що Загорулько – зять впливового бізнесмена. Артур одружений з Анною Барцось, донькою відомого вінницького підприємця і колишнього депутата облради Володимира Барцося. Сам футболіст розповідав, що родина Барцося спонсорувала Ниву ще до його призначення президентом.

Артур Загорулько – граючий президент Ниви Вінниця / фото з іннстаграму футболіста

Чи одружений Кравець з донькою віцепрезидента Динамо?

Нещодавно Артем Кравець у відвертому інтерв'ю Ігорю Бурбасу повідомив про корупцію в Динамо. Зокрема ексрадник президента клубу Ігоря Суркіса розповів про відкати в академії "біло-синіх".

У відповідь деякі експерти дорікали форварду його родинними зв'язками. Начебто він був зятем віцепрезидента Динамо Леоніда Ашкеназі. Однак сам футболіст назвав ці чутки "абсолютною маячнею".

Повна маячня. Зрозуміти не можу, звідки взялися ці розмови. Аня (дружина Кравця – 24 Канал) – проста дівчина з Червонограда Львівської області, її батьки ніякого відношення до футболу не мають,

– заявив Кравець у коментарі Спорт-Експрес в Україні.

Тож звинувачення на адресу Артема виявилися безпідставними.

Артем Кравець з дружиною та дітьми / фото з інстаграму ексфутболіста

Зазначимо, що Артем познайомився з Анною ще у 2008 році. У 2010-му пара одружилася. Вони виховують 8-річних близнюків Івана та Владислава.

У 2020 році шлюб ледве не розпався. Однак через коронавірус вони не встигли юридично оформити розлучення. Через певний час Артем та Анна відновили стосунки.

Шлюби відомих футболістів з доньками бізнесменів та політиків залишаються у центрі уваги преси, але для самих гравців головним залишається підтримка та злагода у сім’ї.