Мільйонний куш у Будапешті: Магучіх і компанія поборються за шалені призові

Збірна України буде представлена п'ятьма спортсменами на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. У Будапешті за нагороди боротимуться Магучіх, Левченко, Геращенко, Дорощук і Кохан.

Остаточний склад учасників турніру визначили після оновлення світового рейтингу 2 вересня. Українці отримали можливість позмагатися за медалі та значні призові на змаганнях, які зберуть близько 400 найкращих легкоатлетів планети, повідомляє 24 Канал.

Українське тріо боротиметься за титул у висоті

Найбільше представництво Україна матиме у жіночих стрибках у висоту. Одразу три українки вийдуть в один сектор – олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх, а також Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Магучіх гарантувала участь у престижному турнірі ще раніше. Тепер до неї приєднаються дві співвітчизниці, які стабільно виступають на етапах Діамантової ліги.

У чоловічих стрибках у висоту виступить Олег Дорощук. Українець підходить до змагань у статусі переможця чемпіонату світу в приміщенні-2026 та одного з найкращих атлетів сезону.

Ще один представник України – Михайло Кохан. Він змагатиметься у метанні молота та приїде до Будапешта після здобуття бронзи чемпіонату Європи-2026. У Бірмінгемі українець показав результат 79,49 метра.

Рекордні призові та історичний дебют

Перший World Athletics Ultimate Championship відбудеться 11–13 вересня 2026 року у Національному легкоатлетичному центрі Будапешта.

Організатори підготували для учасників рекордний для легкої атлетики призовий фонд – 10 мільйонів доларів. Переможець кожної індивідуальної дисципліни отримає 150 тисяч доларів, срібний призер – 75 тисяч, а бронзовий – 40 тисяч. При цьому фінансову винагороду передбачено для всіх учасників.

Нагадаємо, на нещодавньому етапі Континентального туру у Німеччині Ярослава Магучіх стала другою, пропустивши вперед австралійку Елеонор Паттерсон.