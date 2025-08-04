У понеділок, 4 серпня, Металіст 1925 проведе свій перший поєдинок в Українській Прем'єр-лізі після повернення в елітний дивізіон. Суперником команди Младена Бартуловича буде Оболонь.

Напередодні цієї гри відбулася презентація трьох комплектів ігрової форми харків'ян на новий сезон. Металіст 1925 зробив це у дусі нинішнього часу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Як Металіст 1925 презентував ігрову форму?

Форму представили не футболісти, а український воїн. Це зробив військовослужбовець з 13-ї бригади "Хартія" з позивним "Монах".

Домашній комплект виконано у традиційному для харків'ян жовтому кольорі з тонкими темно-синіми вертикальними лініями, а виїзний – повністю дзеркальний. Третя форма зроблена в білому кольорі й на ній намальовані темні хвилі, які розташовані по всій футболці Металіста 1925.

Не просто форма. Це про волю, силу й любов до Харкова та України. Її презентує "Монах" – військовий 13-ї бригади "Хартія". Завдяки таким ми граємо. І не здаємося,

– йдеться у повідомленні клубу.

Металіст 1925 презентував нову форму: дивіться відео

Довідка. Матч Оболонь – Металіст розпочнеться о 18:00. Він закриватиме програму стартового туру УПЛ.

Нагадаємо, що напередодні сталася перша гучна сенсація в Українській Прем'єр-лізі-2025/2026. Кудрівка здолала Олександрію, яка є чинним срібним призером чемпіонату.