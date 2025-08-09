На відкритті Всесвітніх ігор у китайському Ченду українська збірна ледь не залишилася без національних кольорів. Охорона намагалася заборонити спортсменам виходити в жовто-синіх жакетах, побоюючись "провокацій", пише 24 Канал.

Читайте також Прославляла Україну і сталася зрадницею: що відомо про Яну Клочкову, яка втекла до Криму

Подробиці інциденту на турнірі

Відкриття Всесвітніх ігор у китайському Ченду мало всі шанси перерости у дипломатичний скандал за участі збірної України. Спортсмени вийшли на церемонію в парадній формі з жовто-синіми жакетами, але перед входом охорона раптово заборонила їх надягати.

Як розповів журналіст Андрій Ковальський, який супроводжував українську делегацію, першою обмеження відчула на собі прапороносець команди Анастасія Михайленко, коли її жакет забрали просто перед парадом.

Дві години точилися суперечки з організаторами. Офіційної заборони не було, проте під виглядом рекомендацій українців переконували відмовитися від національних кольорів, пояснюючи це страхом провокацій і можливістю використання жакетів як прапорів.

Ситуацію вдалося вирішити лише після втручання голови Спортивного комітету України Іллі Шевляка та звернення до Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA). З’ясувалося, що ніяких обмежень немає, і команда змогла вийти на стадіон у повному складі та у своїй формі.

Ми виграли цю битву. Без кольорів на параді ми втратили б частину своєї ідентичності. Це маленька, але надзвичайно важлива перемога

– сказав Ковальський.

Нагадаємо, що нещодавно Еліна Світоліна отримала низку погроз і побажань смерті українцям після поразки на турнірі в Канаді.