Легенда Манчестер Юнайтед очолив європейський гранд, який перебуває у кризі

У листопаді 2021 року керівництво "червоних дияволів" звільнило Уле Гуннара Сульшера. Після тривалої паузи він повертається до тренерської роботи.

Норвезький спеціаліст продовжить свою кар'єру в Туреччині. Він очолив стамбульський Бешикташ, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "чорних орлів".

Читайте також Голанд підписав новий контракт з МанСіті після епічного звернення до суперників: креативне відео

Новий етап у кар'єрі

Сульшера в аеропорту імені Ататюрка зустріли віцепрезидент Хакан Далтабан, заступник президента Каан Касаджи та член правління Мерве Озтопалоглу. Вони провели перемовини, після чого досягли домовленості про співпрацю.

Я дуже радий бути тут. Дуже приємно бачити стільки людей, які підтримують цей чудовий клуб. Ми провели перші переговори. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи. Бути в цьому чудовому місті – це справжнє задоволення,

– поділився першими емоціями тренер.

До слова. У нинішньому сезоні стамбульський клуб змінив уже двох тренерів. Спочатку було звільнено Джованні ван Бронкхорста, а згодом його помічника Сердара Топрактепе, який тимчасово виконував обов'язки.

Зазначимо, що після 18 турів чемпіонату Туреччини Бешикташ посідає шосту позицію в турнірній таблиці Суперліги. Відставання від третього місця становить шість очок.