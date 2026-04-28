28 квітня, 14:46
"Ситуація критична": ультрас Динамо вимагають звільнення колеги з російського полону

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Українські ультрас вимагають звільнення з російського полону свого колеги Володимира Яковенка, який має протез аорти та другу групу інвалідності.
  • Яковенко вже чотири роки перебуває у російському полоні. Був засуджений до 18 років в’язниці, та потребує медичної допомоги, якої у полоні немає.
Українські футбольні вболівальники опублікували заяву, в якій вимагають негайного звільнення з російського полону члена свого руху Володимира Яковенка, з позивним "Орден".

Про це йдеться у телеграм-каналі угруповування "WBC | Ультрас "Динамо". Там зазначають, що український військовослужбовець має важке захворювання – протез аорти після складної операції на серці.

У якій ситуації військовослужбовець Володимир Яковенко?

За наявною інформацією, Володимир Яковенко є легендою фанатського руху київського Динамо, ветераном "Айдару" та "Азову". Відомо, що він уже чотири роки перебуває у російському полоні. 

У фанатському русі зазначили, що наразі Володимир опинився у критичній для життя та здоров’я ситуації. Військовослужбовець має протез аорти після складної операції на серці та другу групу інвалідності. 

За своїм фізичним станом потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає. Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов'язковій репатріації без зволікань. 

Наші вимоги до відповідальних органів щодо невідкладного звільнення/обміну тяжкохворого військовослужбовця ЗСУ, який перебуває у полоні держави-агресора,
– йдеться у повідомлені. 

Також, з цього ж джерела, стало відомо, що росіяни засудили Володимира Яковенка до 18 років тюремного ув’язнення у колонії суворого режиму

Як наразі проходять обміни між Україною та Росією?

Нещодавно відбувся масштабний обмін полоненими. Зокрема, 24 квітня з російського полону повернулися 193 захисники України. Серед них знайшлось місце військовослужбовцям 2000-х років народження. Відомо, що звільнені захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. 

Перед цим, 11 квітня, на українську землю вдалось повернути 175 військових та 7 цивільних.

Яка роль ультрас в захисті України від окупантів?

  • Футбольні уболівальники стали на захист держави ще у 2014 році. За даними благодійного фонду "Трибуна Героїв", наразі достеменно відомо про 322 загиблих фанатів.
  • Серед полеглих за Україну такі відомі імена, як: Назарій "Грінка" Гринцевич, Олег "Риба" Рибальченко та багато інших.
  • Нещодавно стало відомо, що, на жаль, на фронті обірвалось життя відомого фаната київського Динамо, військовослужбовця Вадима Підлипенського. Про його загибель повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

