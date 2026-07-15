Ця єврокубкова дуель є історичною, адже команди вперше в історії грають між собою. Перша зустріч суперників, яка відбулася 9 липня на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі, завершилася сухою нічиєю 0:0, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від гри Університатя – Динамо?

Підопічні Ігоря Костюка повністю володіли ініціативою в першій грі та влаштували справжній штурм воріт суперника, завдавши від 25 до 27 ударів, тоді як румуни відповіли лише трьома.

Оскільки рахунок матчу рівний, доля путівки до наступного раунду вирішиться з нуля. Переможець цього протистояння вийде на грецький ПАОК, а команда, яка програє, продовжить єврокубковий шлях у Лізі конференцій.

Динамо підходить до матчу-відповіді значно свіжішим за свого опонента. Поки кияни планомірно готувалися до гри, Університатя 12 липня провела виснажливий матч за Суперкубок Румунії. Команда з Клужа зіграла внічию 1:1 з Університатею Крайова, а єдиний гол у її складі забив Алібек Алієв. Проте у серії пенальті Клуж поступився з рахунком 3:5, зазнавши не лише фізичного, а й психологічного удару перед грою з українським клубом.

Які проблеми можуть з'явитися у матчі?

Лідер команди Андрій Ярмоленко та зірковий новачок із ПСЖ П'єр Мунгенге не були включені до заявки на перші матчі єврокубкового сезону.

У першому поєдинку, на 85-й хвилині через раптове відключення освітлення на стадіоні гру довелося тимчасово призупинити. Після матчу обидва тренери зазначили, що ця пауза певною мірою вплинула на хід зустрічі та її ритм.

Румунський клуб також має кадрову втрату: команда виступає без свого найдорожчого нападника Йово Лукича. Форварду надали відпочинок після участі у чемпіонаті світу 2026 року в складі збірної Боснії і Герцеговини.

Ще одним важливим чинником може стати підтримка трибун. Матч проходитиме в Румунії, тому господарі матимуть перевагу завдяки своїм уболівальникам. Варто зазначити, що навіть у Любліні румунські фанати підтримували свою команду активніше, ніж українські.