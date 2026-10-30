Шахтар – Оболонь, Кривбас – Динамо: розклад і результати 11 туру УПЛ

У п'ятницю, 30 жовтня, розпочинається 11-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2026/2027. Програма туру розтягнеться на 4 дні та завершиться 2 листопада.

Усі результати та відео голів 11 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу. Розклад і результати 11 туру УПЛ 30 жовтня 18:00. Шахтар – Оболонь 31 жовтня 13:00. Верес – Чорноморець 13:00. Лівий Берег – Буковина 1 листопада 13:00. Колос – Полісся 13:00. ЛНЗ Черкаси – Харків 2 листопада 13:00. Зоря – Епіцентр 13:00. Кривбас – Динамо 18:00. Карпати – Кудрівка #РЕКЛАМА 24 Канал Оболонь Тотал менше 0.5 2.8 Зробити ставку Лівий Берег ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023