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Sport News 24 Футбол Шахтар – Оболонь, Кривбас – Динамо: розклад і результати 11 туру УПЛ
30 жовтня, 13:20
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Шахтар – Оболонь, Кривбас – Динамо: розклад і результати 11 туру УПЛ

Михайло Гема

У п'ятницю, 30 жовтня, розпочинається 11-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2026/2027. Програма туру розтягнеться на 4 дні та завершиться 2 листопада.

Усі результати та відео голів 11 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати 11 туру УПЛ

  • 30 жовтня

18:00. Шахтар – Оболонь

  • 31 жовтня

13:00. Верес – Чорноморець

13:00. Лівий Берег – Буковина

  • 1 листопада

13:00. Колос – Полісся

13:00. ЛНЗ Черкаси – Харків

  • 2 листопада

13:00.  Зоря – Епіцентр

13:00. Кривбас – Динамо

18:00. Карпати – Кудрівка

 

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24 Канал
Оболонь
06.11.26, 13:00
Тотал менше 0.5
2.8
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