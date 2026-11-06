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Sport News 24 Футбол Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ
6 листопада, 12:35
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Оновлено - 16:19, 6 листопада

Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ

Михайло Гема

У п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться 12-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч грандів вітчизняного футболу – Шахтаря і Динамо.

Турнірну таблицю, розклад і результати всіх матчів УПЛ читайте на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ

  • 6 листопада

13:00. Оболонь – Лівий Берег 1:1

Оболонь – Лівий Берег: відеоогляд матчу

13:00. Полісся – Верес 2:0

Полісся – Верес: відеоогляд матчу

  • 7 листопада

13:00. Епіцентр – Кривбас

13:00. Кудрівка – Чорноморець

13:00. Харків – Карпати

  • 8 листопада

13:00. Буковина – Колос

13:00. Зоря – ЛНЗ Черкаси

18:00. Шахтар – Динамо

 

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