Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ

У п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться 12-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч грандів вітчизняного футболу – Шахтаря і Динамо.

Турнірну таблицю, розклад і результати всіх матчів УПЛ читайте на сайті 24 Каналу. Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ 6 листопада 13:00. Оболонь – Лівий Берег 1:1 Оболонь – Лівий Берег: відеоогляд матчу 13:00. Полісся – Верес 2:0 Полісся – Верес: відеоогляд матчу 7 листопада 13:00. Епіцентр – Кривбас 13:00. Кудрівка – Чорноморець 13:00. Харків – Карпати 8 листопада 13:00. Буковина – Колос 13:00. Зоря – ЛНЗ Черкаси 18:00. Шахтар – Динамо #РЕКЛАМА 24 Канал Зоря Тотал менше 1.25 3.9 Зробити ставку ЛНЗ ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023