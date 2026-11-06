6 листопада, 12:35
Оновлено - 16:19, 6 листопада
Шахтар – Динамо та інші матчі: розклад і результати 12-го туру УПЛ
У п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться 12-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч грандів вітчизняного футболу – Шахтаря і Динамо.
Турнірну таблицю, розклад і результати всіх матчів УПЛ читайте на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
- 6 листопада
13:00. Оболонь – Лівий Берег 1:1
Оболонь – Лівий Берег: відеоогляд матчу
13:00. Полісся – Верес 2:0
Полісся – Верес: відеоогляд матчу
- 7 листопада
13:00. Епіцентр – Кривбас
13:00. Кудрівка – Чорноморець
13:00. Харків – Карпати
- 8 листопада
13:00. Буковина – Колос
13:00. Зоря – ЛНЗ Черкаси
18:00. Шахтар – Динамо