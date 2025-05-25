Полісся вийшло в Європу, виліт Інгульця в Першу лігу: підсумкова турнірна таблиця УПЛ 2024-2025

34-ий розіграш чемпіонату України добіг свого кінця. Київське Динамо достроково стало чемпіоном, а Інгулець та Чорноморець вилетіли у другий дивізіон.

Чемпіонат України 2024-2025 підійшов до завершення. 30-ий тур залишав кілька інтриг в таблиці, тоді як ще чотири матчі не несли турнірної мотивації, повідомляє 24 Канал.

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Низька результативність

У восьми іграх туру команди оформили 15 голів, тобто в середньому 1,88 м'яча за матч. Показник результативності доволі низький, лише в одній грі було забито більше двох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Оболонь – Лівий Берег 1:0

Ворскла – Інгулець 1:1

Чорноморець – Олександрія 0:0

Рух – Шахтар 1:1

Динамо – Колос 1:1

Верес – ЛНЗ 1:1

Карпати – Зоря 1:3

Полісся – Кривбас 1:1

Основні моменти 30 туру

Київське Динамо змогло завершити сезон без поразок, хоч і не змогло обіграти Колос в останньому турі. Втім настрій у Києві був святковий, адже після матчу пройшла церемонія нагородження переможців УПЛ.

Відео нагородження Динамо:

Олександрія та Шахтар оформили нічиї у своїх іграх. Для наставника "гірників" Маріно Пушича цей матч став останнім на чолі команди. Після зустрічі у Львові клуб оголосив про відхід боснійця.

На останню єврокубкову путівку претендували Полісся, Карпати та Кривбас. Львів'яни несподівано поступились вдома немотивованій Зорі, а ось криворіжці були близькими до перемоги в Житомирі.

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Втім гол Батісти у другому таймі вирвав нічию для "вовків". Завдяки цьому результату та осічці Карпат саме Полісся представить Україну в Лізі конференцій, де почне з другого кваліфікаційного раунду.

Також залишалась інтрига в боротьбі за виживання та невиліт з УПЛ. Лівий Берег міг врятуватися в разі перемоги над Оболонню, проте "броварі" самі переграли суперника та забезпечили собі місце в еліті на наступний сезон.

У свою чергу Лівий Берег гратиме у стикових іграх, як і Ворскла. Полтавцям достатньо було не програти Інгульцю, щоб уникнути прямого вильоту. Зрештою гра завершилась внічию (1:1), через що клуб з Петрового гарантовано проведе наступний сезон в Першій лізі.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 Олександрія 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтар 30 18 8 4 69-26 62 4 Полісся 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбас 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпати 30 13 7 10 42-36 46 7 Зоря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колос 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Лівий Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Інгулець 30 5 9 16 21-47 24 16 Чорноморець 30 6 5 19 20-45 23

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 17 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 14 Георгій Судаков (Шахтар) – 13 Артем Бондаренко (Шахтар) – 12 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 Амбросій Чачуа (Карпати) – 10 Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 Петар Мічин (Зоря) – 9 Бруніньо (Карпати) – 8 Пилип Будківський (Зоря) – 8

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