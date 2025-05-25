Полісся вийшло в Європу, виліт Інгульця в Першу лігу: підсумкова турнірна таблиця УПЛ 2024-2025
34-ий розіграш чемпіонату України добіг свого кінця. Київське Динамо достроково стало чемпіоном, а Інгулець та Чорноморець вилетіли у другий дивізіон.
Чемпіонат України 2024-2025 підійшов до завершення. 30-ий тур залишав кілька інтриг в таблиці, тоді як ще чотири матчі не несли турнірної мотивації, повідомляє 24 Канал.
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Низька результативність
У восьми іграх туру команди оформили 15 голів, тобто в середньому 1,88 м'яча за матч. Показник результативності доволі низький, лише в одній грі було забито більше двох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Оболонь – Лівий Берег 1:0
Ворскла – Інгулець 1:1
Чорноморець – Олександрія 0:0
Рух – Шахтар 1:1
Динамо – Колос 1:1
Верес – ЛНЗ 1:1
Карпати – Зоря 1:3
Полісся – Кривбас 1:1
Основні моменти 30 туру
Київське Динамо змогло завершити сезон без поразок, хоч і не змогло обіграти Колос в останньому турі. Втім настрій у Києві був святковий, адже після матчу пройшла церемонія нагородження переможців УПЛ.
Відео нагородження Динамо:
Олександрія та Шахтар оформили нічиї у своїх іграх. Для наставника "гірників" Маріно Пушича цей матч став останнім на чолі команди. Після зустрічі у Львові клуб оголосив про відхід боснійця.
На останню єврокубкову путівку претендували Полісся, Карпати та Кривбас. Львів'яни несподівано поступились вдома немотивованій Зорі, а ось криворіжці були близькими до перемоги в Житомирі.
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Втім гол Батісти у другому таймі вирвав нічию для "вовків". Завдяки цьому результату та осічці Карпат саме Полісся представить Україну в Лізі конференцій, де почне з другого кваліфікаційного раунду.
Також залишалась інтрига в боротьбі за виживання та невиліт з УПЛ. Лівий Берег міг врятуватися в разі перемоги над Оболонню, проте "броварі" самі переграли суперника та забезпечили собі місце в еліті на наступний сезон.
У свою чергу Лівий Берег гратиме у стикових іграх, як і Ворскла. Полтавцям достатньо було не програти Інгульцю, щоб уникнути прямого вильоту. Зрештою гра завершилась внічию (1:1), через що клуб з Петрового гарантовано проведе наступний сезон в Першій лізі.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|30
|20
|10
|0
|61-19
|70
|2
|Олександрія
|30
|20
|7
|3
|46-22
|67
|3
|Шахтар
|30
|18
|8
|4
|69-26
|62
|4
|Полісся
|30
|12
|12
|6
|38-28
|48
|5
|Кривбас
|30
|13
|8
|9
|34-26
|47
|6
|Карпати
|30
|13
|7
|10
|42-36
|46
|7
|Зоря
|30
|12
|4
|14
|34-39
|40
|8
|Рух
|30
|9
|11
|10
|30-27
|38
|9
|Верес
|30
|9
|9
|12
|33-44
|36
|10
|Колос
|30
|8
|12
|10
|27-25
|36
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|30
|7
|10
|13
|25-37
|31
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Лівий Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Інгулець
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Чорноморець
|30
|6
|5
|19
|20-45
|23
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 17
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 14
- Георгій Судаков (Шахтар) – 13
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 12
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 10
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 10
- Петар Мічин (Зоря) – 9
- Бруніньо (Карпати) – 8
- Пилип Будківський (Зоря) – 8
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Розклад стикових матчів за місця в УПЛ
- 29 травня (четвер). Кудрівка – Ворскла
- 29 травня (четвер). Лівий Берег – Металіст 1925
- 1 червня (неділя). Ворскла – Кудрівка
- 1 червня (неділя). Металіст 1925 – Лівий Берег