Головні інтриги УПЛ перед останнім туром: всі розклади в боротьбі за єврокубки та виживання

Чемпіонат України подарує фанатам неймовірну інтригу в битві за невиліт у Першу лігу. Крім того, три команди ще претендують на останнє єврокубкове місце від УПЛ.

Чемпіонат України 2024-2025 наближається до свого завершення. В УПЛ залишилось зіграти всього один тур, а кілька питань цього сезону ще не розв'язані. 24 Канал розповідає про головні інтриги в останньому турі.

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Без мотивації

Вже де-юре визначилась топ-трійка чемпіонату. Динамо оформило чемпіонство завдяки нічиїй в Одесі (1:1). Відрив від Олександрії складає три бали, але навіть за умови рівної кількості очок "аграрії" не зможуть випередити киян через гірші результати в очних матчах (0:0, 0:3).

При цьому Динамо намагатиметься завершити сезон без поразок. Для цього достатньо не програти у 30 турі немотивованому Колосу. Що ж стосується Олександрії, то вона достроково фінішувала другою, тоді як Шахтар – третім.

Втім у Лізі Європи виступлять саме "гірники", які виграли Кубок України. А підопічні Ротаня здобули квиток у Лігу конференцій. Також визначилась одна команда, яка понизиться в класі. Чорноморець вже не зможе піднятися вище 15 місця, тому наступний сезон одесити проведуть у Першій лізі.

Крім того, Рух, Зоря, Верес, Колос та ЛНЗ вже убезпечили себе від зони плей-оф, тому не матимуть турнірної мотивації в останньому турі. А ось інші сім команд ще залишаються у боротьбі за свої цілі.

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Ліга конференцій

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 4 Полісся 12 11 6 37-27 47 5 Карпати 13 7 9 41-33 46 6 Кривбас 13 7 9 33-25 46

Матчі претендентів у 30 турі:

Полісся – Кривбас

Карпати – Зоря

Досі залишається невизначеною доля ще однієї путівки у єврокубки. Полісся, Карпати та Кривбас розіграють місце у кваліфікації Ліги конференцій. Житомирці на один бал випереджають команди зі Львова та Кривого Рогу.

Додає інтриги і той факт, що Полісся та Кривбас проводитимуть лобовий матч. Житомирці гарантовано отримають путівку в Лігу конференцій, якщо переможуть підопічних Вернидуба.

Нічия також може влаштувати Полісся, але тоді "вовкам" потрібна буде осічка від Карпат. Підопічні Лупашка гратимуть вдома проти немотивованої Зорі.

Хто вийде в Лігу конференцій за різних варіантів результатів:

ПОЛІССЯ НІЧИЯ КРИВБАС КАРПАТИ Полісся Карпати Карпати НІЧИЯ Полісся Полісся Кривбас ЗОРЯ Полісся Полісся Кривбас

Що ж стосується "зелено-білих", то їх влаштує лише один варіант розвитку подій. Це власна перемога та втрата очок від Полісся. За рівної кількості балів із Кривбасом вище будуть "леви" завдяки кращим очним матчам.

Власне у самого Кривбаса шансів на Лігу конференцій ще менше. Підопічним Вернидуба треба самим перемагати в Житомирі та очікувати на осічку від Карпат.

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Виживання

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 12 Оболонь 7 8 14 18-43 29 13 Ворскла 6 8 15 23-37 26 14 Лівий Берег 7 5 17 18-38 26 15 Інгулець 5 8 16 20-46 23

Матчі претендентів у 30 турі:

Оболонь – Лівий Берег

Інгулець – Ворскла

Правила змагання. Згідно з регламентом УПЛ, 15-16 місця напряму вилітають в Першу лігу, тоді як 13-14 команди гратимуть у плей-оф проти 3-4 команд з Першої ліги. Для повного гарантування місця в еліті треба фінішувати вище 13 місця.

Наразі вже 11 команд гарантували собі УПЛ на наступний сезон. Ще одне "щасливе" місце розіграють Оболонь та Лівий Берег в очній битві. "Броварі" випереджають конкурента на три бали та можуть грати на нічию.

Сам же Лівий Берег точно врятується за умови власної перемоги. Порівну з "лелеками" наразі йде Ворскла, проте у неї вже немає шансів уникнути як мінімум стиків.

Ба більше, Ворскла може ще і опинитися на 15 місці та напряму вилетіти в Першу лігу, якщо поступиться Інгульцю. Петрівцям в очній битві треба тільки перемога, тоді як полтавцям достатньо нічиєї.

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Цікаво, що може виникнути дві ситуації, коли у трьох команд буде порівну очок. Тоді будуть враховуватися виключно матчі всередині цього тріо. Саме тому Ворскла вже точно не підніметься вище 13 місця, а Лівий Берег не опуститься на 15-те.

Всі матчі між Оболонню, Ворсклою, Лівим Берегом та Інгульцем:

2 тур. Лівий Берег – Ворскла 0:3

Лівий Берег – Ворскла 3 тур. Ворскла – Оболонь 2:0

Ворскла – Оболонь 13 тур. Лівий Берег – Інгулець 0:0

Лівий Берег – Інгулець 15 тур. Лівий Берег – Оболонь 1:1

Лівий Берег – Оболонь 15 тур. Ворскла – Інгулець 0:3

Ворскла – Інгулець 17 тур. Ворскла – Лівий Берег 0:1

Ворскла – Лівий Берег 18 тур. Оболонь – Ворскла 1:0

Оболонь – Ворскла 28 тур. Інгулець – Лівий Берег 2:1

Інгулець – Лівий Берег 30 тур. Оболонь – Лівий Берег

Оболонь – Лівий Берег 30 тур. Інгулець – Ворскла

Всі варіанти підсумкової турнірної таблиці:

ВОРСКЛА НІЧИЯ ІНГУЛЕЦЬ ОБОЛОНЬ 12. Оболонь – 32

13. Ворскла – 29

14. Лівий Берег – 26

15. Інгулець – 23 12. Оболонь – 32

13. Ворскла – 27

14. Лівий Берег – 26

15. Інгулець – 24 12. Оболонь – 32

13. Інгулець – 26

14. Лівий Берег – 26

15. Ворскла – 26 НІЧИЯ 12. Оболонь – 30

13. Ворскла – 29

14. Лівий Берег – 27

15. Інгулець – 23 12. Оболонь – 30

13. Ворскла – 27

14. Лівий Берег – 27

15. Інгулець – 24 12. Оболонь – 30

13. Лівий Берег – 27

14. Інгулець – 26

15. Ворскла – 26 ЛІВИЙ БЕРЕГ 12. Лівий Берег – 29

13. Ворскла – 29

14. Оболонь – 29

15. Інгулець – 23 12. Лівий Берег – 29

13. Оболонь – 29

14. Ворскла – 27

15. Інгулець – 24 12. Лівий Берег – 29

13. Оболонь – 29

14. Інгулець – 26

15. Ворскла – 26

Нагадаємо, що 13 місце УПЛ гратиме у стикових матчах проти четвертої команди з Першої ліги. Натомість клуб з 14-ї позиції в УПЛ битиметься проти бронзового призера другого дивізіону.