Ганьба Шахтаря, Карпати рвуться в Європу, осічка Полісся: підсумки 25 туру та таблиця УПЛ

До завершення чемпіонату України залишилось лише п'ять турів, а інтрига на кожному рівні таблиці залишається немалою. Хіба що Динамо вже можна вітати із чемпіонством.

На Великдень у чемпіонаті України 2024-2025 з футболу підійшов до завершення 25 тур. Він розтягнувся на три ігрові дні та подарував одразу два дербі за вікенд, повідомляє 24 Канал.

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Низька результативність

У восьми іграх туру команди оформили 25 голів, тобто в середньому по 3,13 м'яча за матч. Показник результативності відчутно збільшився, одразу у шести іграх було забито мінімум три голи. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Ворскла – Олександрія 1:3

Динамо – Оболонь 3:0

Карпати – Рух 3:1

Лівий Берег – Полісся 1:1

Шахтар – Колос 2:4

Кривбас – Зоря 3:0

Інгулець – ЛНЗ 0:0

Верес – Чорноморець 2:1

Основні моменти 25 туру

Тур подарував кілька сенсаційних результатів. Головна несподіванка – поразка Шахтаря від Колоса. Команда Маріно Пушича дозволила скромному Колосу забити аж чотири голи та віддалитися від зони вильоту.

Цей результат де-факто викинув донеччан з чемпіонської гонки та зменшив шанси "гірників" навіть на друге місце. Динамо та Олександрія здобули впевнені перемоги, різниця між командами залишається шість балів.

Також несподівано втратило очки Полісся, розписавши нічию на полі Лівого Берега. Як наслідок, переслідувачі "вовків" змогли скоротити відставання від єврокубкової зони.

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Кривбас розгромив вдома Зорю та відчепив її від гонки за європутівкою. Карпати ж здолали у львівському дербі Рух і розташувались у трьох балах позаду Полісся. Криворіжці ж відстають від житомирців на чотири очки, але мають гру в запасі.

Що стосується "підвалу" таблиці, то перемогу святкував лише сенсаційний Колос. Ковалівці вже десяті, тоді як ЛНЗ опустився на 11 місце. Також не зміг вибратися із зони вильоту Чорноморець, який поступився на виїзді Вересу.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 Олександрія 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтар 25 16 5 4 59-22 53 4 Полісся 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпати 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбас 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Зоря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Лівий Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Чорноморець 25 5 3 17 16-38 18 16 Інгулець 24 3 8 13 16-36 17

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 15 Георгій Судаков (Шахтар) – 11 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 11 Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 Бруніньо (Карпати) – 8 Петар Мічин (Зоря) – 8 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Пилип Будківський (Зоря) – 7 Амбросій Чачуа (Карпати) – 7

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Розклад 25 туру чемпіонату України