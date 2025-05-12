Осічки лідерів, Карпати у вогні, надія для Чорноморця: підсумки 28 туру та турнірна таблиця УПЛ
До завершення УПЛ залишилось всього два тури, а ще жодна інтрига не згасла офіційно. Три команди все ще претендують на Лігу конференцій, тоді як шість клубів ведуть боротьбу за виживання.
В чемпіонаті України підійшов до завершення 28 тур сезону 2024-2025. Інтрига жива на всіх ланках турнірної таблиці, проте чемпіонство вже де-факто гарантоване Динамо, повідомляє 24 Канал.
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Низька результативність
У восьми іграх туру команди оформили 12 голів, тобто в середньому 1,5 м'яча за матч. Показник результативності вкрай низький навіть для УПЛ. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Зоря – Шахтар 0:0
Полісся – Динамо 0:0
Ворскла – Чорноморець 1:2
Оболонь – ЛНЗ 0:0
Рух – Верес 2:0
Кривбас – Колос 0:1
Карпати – Олександрія 2:1
Інгулець – Лівий Берег 2:1
Основні моменти 28 туру
Чемпіонська інтрига де-факто вже завершена, але Динамо втратило нагоду оформити "золото" де-юре. Олександрія несподівано програла на полі Карпат, але і самі кияни не змогли здобути перемогу в Житомирі (0:0).
Втім підопічним Шовковського достатньо набрати всього один бал в останніх двох матчах. Олександрія ж майже забезпечила собі друге місце, адже Шахтар не зміг переграти Зорю.
"Аграріям" для досягнення мети треба взяти всього два бали або ж дочекатися осічки "гірників". А ось боротьба за четверте місце та путівку в Лігу конференцій обіцяє стати гарячою.
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Завдяки перемозі над Олександрією в цій гонці фаворитом стали Карпати, які обійшли Полісся. При цьому ще і Кривбас несподівано програв вдома Колосу. Криворіжці відстають від львів'ян на три бали, житомирці – на два.
Що ж стосується зони вильоту, то тут інтриги додали перемоги Інгульця та Чорноморця. Одесити все ще в зоні прямого пониження в класі, а ось петрівці змогли туди відправити Лівий Берег. Натомість Колос завдяки перемозі у Кривому Розі офіційно врятувався.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|Олександрія
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтар
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Карпати
|28
|13
|7
|8
|40-31
|46
|5
|Полісся
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|6
|Кривбас
|28
|12
|7
|9
|32-25
|43
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Зоря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колос
|28
|7
|11
|10
|24-23
|32
|11
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18-42
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Інгулець
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Лівий Берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Чорноморець
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 17
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 13
- Георгій Судаков (Шахтар) – 11
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 10
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 10
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 10
- Петар Мічин (Зоря) – 8
- Бруніньо (Карпати) – 8
- Пилип Будківський (Зоря) – 8
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Розклад 29 туру чемпіонату України
- 17 травня (субота), 13:00. Зоря – Полісся
- 17 травня (субота), 13:00. Лівий Берег – Рух
- 17 травня (субота), 13:00. Кривбас – Оболонь
- 17 травня (субота), 13:00. Колос – Карпати
- 17 травня (субота), 13:00. ЛНЗ – Ворскла
- 18 травня (неділя), 15:30. Олександрія – Верес
- 18 травня (неділя), 15:30. Інгулець – Шахтар
- 18 травня (неділя), 15:30. Чорноморець – Динамо