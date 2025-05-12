Осічки лідерів, Карпати у вогні, надія для Чорноморця: підсумки 28 туру та турнірна таблиця УПЛ

До завершення УПЛ залишилось всього два тури, а ще жодна інтрига не згасла офіційно. Три команди все ще претендують на Лігу конференцій, тоді як шість клубів ведуть боротьбу за виживання.

В чемпіонаті України підійшов до завершення 28 тур сезону 2024-2025. Інтрига жива на всіх ланках турнірної таблиці, проте чемпіонство вже де-факто гарантоване Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Низька результативність

У восьми іграх туру команди оформили 12 голів, тобто в середньому 1,5 м'яча за матч. Показник результативності вкрай низький навіть для УПЛ. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Зоря – Шахтар 0:0

Полісся – Динамо 0:0

Ворскла – Чорноморець 1:2

Оболонь – ЛНЗ 0:0

Рух – Верес 2:0

Кривбас – Колос 0:1

Карпати – Олександрія 2:1

Інгулець – Лівий Берег 2:1

Основні моменти 28 туру

Чемпіонська інтрига де-факто вже завершена, але Динамо втратило нагоду оформити "золото" де-юре. Олександрія несподівано програла на полі Карпат, але і самі кияни не змогли здобути перемогу в Житомирі (0:0).

Втім підопічним Шовковського достатньо набрати всього один бал в останніх двох матчах. Олександрія ж майже забезпечила собі друге місце, адже Шахтар не зміг переграти Зорю.

"Аграріям" для досягнення мети треба взяти всього два бали або ж дочекатися осічки "гірників". А ось боротьба за четверте місце та путівку в Лігу конференцій обіцяє стати гарячою.

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Завдяки перемозі над Олександрією в цій гонці фаворитом стали Карпати, які обійшли Полісся. При цьому ще і Кривбас несподівано програв вдома Колосу. Криворіжці відстають від львів'ян на три бали, житомирці – на два.

Що ж стосується зони вильоту, то тут інтриги додали перемоги Інгульця та Чорноморця. Одесити все ще в зоні прямого пониження в класі, а ось петрівці змогли туди відправити Лівий Берег. Натомість Колос завдяки перемозі у Кривому Розі офіційно врятувався.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 Олександрія 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтар 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпати 28 13 7 8 40-31 46 5 Полісся 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбас 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Зоря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Інгулець 28 5 8 15 19-42 23 15 Лівий Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Чорноморець 28 6 3 19 19-44 21

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 17 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 13 Георгій Судаков (Шахтар) – 11 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 Амбросій Чачуа (Карпати) – 10 Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 Петар Мічин (Зоря) – 8 Бруніньо (Карпати) – 8 Пилип Будківський (Зоря) – 8

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