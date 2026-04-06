Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 22-го туру УПЛ 2025/2026

Сезон 2025 – 2026 в Українській Прем'єр-лізі наближається до кульмінації. Цього тижня відбудеться 22 тур чемпіонату, який стане першим після міжнародної паузи у березні.

Матчі туру будуть розтягнені на чотири дні, а два матчі пройдуть в однаковий час. В неділю о 15:30 паралельно відбудуться ігри Шахтар – Рух та Оболонь – Зоря, повідомляє 24 Канал.

Який календар 22-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Для "гірників" зустріч із Рухом відбудеться напередодні матчу проти АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференції. "Гірники" мають шанс виграти перший єврокубок з 2009 року.

Головний конкурент донеччан в битві за чемпіонство ЛНЗ гратиме на виїзді із Кривбасом. Саме ця гра претендує на статус центральної цього вікенду.

Також гарячим обіцяє стати матч за участі Динамо, яке виграло сім поспіль ігор в рамках УПЛ. Команда Ігоря Костюка прийматиме львівські Карпати.

Календар 22-го туру УПЛ 2025/2026

3 квітня, 15:30 . Полтава – Олександрія 3:3

. Полтава – Олександрія 4 квітня, 13:00 . Колос – Металіст 1925 0:0

. Колос – Металіст 1925 4 квітня, 18:00 . Динамо – Карпати 0:1

. Динамо – Карпати 5 квітня, 13:00 . Кривбас – ЛНЗ 0:3

. Кривбас – ЛНЗ 5 квітня, 15:30 . Оболонь – Зоря 3:3

. Оболонь – Зоря 5 квітня, 15:30 . Шахтар – Рух 3:0

. Шахтар – Рух 5 квітня, 18:00 . Полісся – Верес 1:1

. Полісся – Верес 6 квітня, 18:00. Епіцентр – Кудрівка

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 20:00 05.04.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50 2. Шахтар 21 15 5 1 51 – 12 50 3. Полісся 22 13 4 5 37 – 15 43 4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41 5. Металіст 1925 21 9 8 4 24 – 13 35 6. Кривбас 22 9 7 6 33 – 31 34 7. Колос 22 8 9 5 20 – 20 33 8. Зоря 21 7 8 6 30 – 27 29 9. Карпати 22 7 8 7 30 – 26 29 10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23 11. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22 12. Кудрівка 21 5 6 10 24 – 35 21 13. Епіцентр 21 6 2 13 25 – 35 20 14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19 15. Олександрія 21 2 6 13 17 – 40 12 16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

