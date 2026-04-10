Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 23-го туру УПЛ 2025/2026
- 23 тур чемпіонату України пройде з 10 по 13 квітня.
- У центральній грі вікенду ЛНЗ прийматиме Шахтар.
В Українській Прем'єр-лізі наближається до завершення сезон 2025 – 2026. Цього тижня відбудеться 23 тур, який розтягнеться на чотири дні.
Головну гру вікенду винесли аж на понеділок. В Черкасах зустрінуться лідери турнірної таблиці та борці за чемпіонство ЛНЗ та Шахтар, повідомляє 24 Канал.
Який календар 23-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Команди мають порівну очок, але перед туром ЛНЗ йде попереду через перевагу в особистій зустрічі першого кола (4:1). Проте у Шахтаря ще є матч в запасі.
Також гарячим обіцяє стати бій в Житомирі, де Металіст 1925 прийматиме Динамо. Що ж стосується власне житомирської команди, то Полісся відправиться на матч проти Полтави.
Календар 23-го туру УПЛ 2025/2026
- 10 квітня, 13:00. Полтава – Полісся
- 10 квітня, 18:00. Рух – Колос
- 11 квітня, 13:00. Карпати – Олександрія
- 11 квітня, 15:30. Металіст 1925 – Динамо
- 11 квітня, 18:00. Верес – Оболонь
- 12 квітня, 13:00. Кудрівка – Кривбас
- 12 квітня, 15:30. Зоря – Епіцентр
- 13 квітня, 13:00. ЛНЗ – Шахтар
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 11:00 10.04.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 – 12
|50
|2.
|Шахтар
|21
|15
|5
|1
|51 – 12
|50
|3.
|Полісся
|22
|13
|4
|5
|37 – 15
|43
|4.
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|49 – 24
|41
|5.
|Металіст 1925
|21
|9
|8
|4
|24 – 13
|35
|6.
|Кривбас
|22
|9
|7
|6
|33 – 31
|34
|7.
|Колос
|22
|8
|9
|5
|20 – 20
|33
|8.
|Зоря
|21
|7
|8
|6
|30 – 27
|29
|9.
|Карпати
|22
|7
|8
|7
|30 – 26
|29
|10.
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 – 25
|23
|11.
|Епіцентр
|22
|7
|2
|13
|26 – 35
|23
|12.
|Оболонь
|21
|5
|7
|9
|17 – 36
|22
|13.
|Кудрівка
|22
|5
|6
|11
|24 – 36
|21
|14.
|Рух
|22
|6
|1
|15
|16 – 35
|19
|15.
|Олександрія
|21
|2
|6
|13
|17 – 40
|12
|16.
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 – 56
|10
Як закінчився попередній 22-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Головною сенсацією минулого вікенду став програш Динамо Карпатам. Кияни перервали свою семиматчеву переможну серію в УПЛ, хоч гра і запам'яталась скандалом.
- У свою чергу львів'яни виграли третю зустріч поспіль. Також не мали проблем зі своїми суперниками ЛНЗ та Шахтар. Впевнені перемоги над Кривбасом та Рухом дозволили лідерам підійти до очного матчу з однаковою кількістю очок.
- А ось Полісся не змогло відсвяткувати перемогу. Підопічні Ротаня розписали нічию з Вересом та відстали від лідерів турнірної таблиці чемпіонату України вже на 7 балів.