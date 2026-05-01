Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 26-го туру УПЛ 2025/2026
- У 26-му турі УПЛ відбудеться "Класичне" дербі Динамо проти Шахтаря, а також важливий матч Металіст 1925 проти Полісся.
- У попередньому турі Кривбас програв Динамо з рахунком 5:6, а Карпати перемогли Рух 3:0.
В українському чемпіонаті нарешті настав час "Класичного" дербі Динамо та Шахтаря. Але це буде не єдина цікавинка у 26-ому турі УПЛ.
Не менш важливим з точки зору медальної боротьби буде і поєдинок Металіста 1925 з Поліссям. Чимало інтриги зберігається і в зоні перехідних матчів, повідомляє 24 Канал.
Який календар 26-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Тур триватиме чотири дні, але найбільша кількість поєдинків зосереджена саме у вихідні.
У матчі Вереса та Епіцентра у суботу може фактично бути знято питання про прописку в УПЛ на наступний сезон для однієї з команд. ЛНЗ, яке приїде гостювали до Карпат, спробує не втратити остаточно чемпіонських шансів і водночас зберегти дистанцію від переслідувачів з Полісся.
Неділя – це день "Класичного". Але перед основною футбольною стравою будуть смачні закуски у вигляді ще одного матчу сусудів у турнірній таблиці, Оболоні та Кудрівки, і битви Металіста 1925 з Поліссям.
Календар 26-го туру УПЛ 2025/2026
- 1 травня, п'ятниця, 15:30. Полтава – Кривбас
- 2 травня, субота, 13:00. Олександрія – Колос
- 2 травня, субота, 15:30. Верес – Епіцентр
- 2 травня, субота, 18:00. Карпати – ЛНЗ
- 3 травня, неділя, 13:00. Оболонь – Кудрівка
- 3 травня, неділя, 15:30. Металіст 1925 – Полісся
- 3 травня, неділя, 18:00. Динамо – Шахтар
- 4 травня, понеділок, 18:00. Рух – Зоря
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 11:45 01.05.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|25
|18
|6
|1
|59 – 16
|60
|2.
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 – 16
|52
|3.
|Полісся
|25
|15
|4
|6
|44 – 17
|49
|4.
|Динамо
|25
|14
|5
|6
|58 – 31
|47
|5.
|Металіст 1925
|25
|12
|9
|4
|31 – 14
|45
|6.
|Колос
|25
|10
|10
|5
|24 – 21
|40
|7.
|Кривбас
|25
|11
|7
|7
|43 – 38
|40
|8.
|Карпати
|25
|9
|9
|7
|32– 26
|36
|9.
|Зоря
|25
|9
|8
|8
|35– 32
|35
|10.
|Верес
|25
|7
|8
|11
|22 – 35
|29
|11.
|Епіцентр
|25
|7
|4
|14
|27 – 37
|25
|12.
|Оболонь
|24
|5
|8
|11
|19 – 42
|23
|13.
|Кудрівка
|25
|5
|6
|14
|26 – 42
|21
|14.
|Рух
|25
|6
|2
|17
|17 – 42
|20
|15.
|Олександрія
|24
|2
|7
|15
|18 – 46
|13
|16.
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 – 63
|11
Як закінчився попередній 25-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Львівське дербі Руха і Карпат завершилося розгромною перемогою "зелено-білих" з рахунком 3:0.
- Неймовірний матч, що став найрезультативнішим поєдинком за всю історію УПЛ, видали Кривбас і Динамо. Криворіжці вели 4:1 з покером Мендози, але примудрилися програти 5:6.
- Андрій Ярмоленко зробив дубль і наблизився на відстань 4 голів від бомбардирського рекорду чемпіонату України всіх часів.
- Шахтар із сильною ротацією перед єврокубками обіграв Кудрівку 3:1, так само завершився матч Полісся і Оболоні на користь житомирян.