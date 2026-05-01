Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 26-го туру УПЛ 2025/2026

В українському чемпіонаті нарешті настав час "Класичного" дербі Динамо та Шахтаря. Але це буде не єдина цікавинка у 26-ому турі УПЛ.

Не менш важливим з точки зору медальної боротьби буде і поєдинок Металіста 1925 з Поліссям. Чимало інтриги зберігається і в зоні перехідних матчів, повідомляє 24 Канал.

Який календар 26-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур триватиме чотири дні, але найбільша кількість поєдинків зосереджена саме у вихідні.

У матчі Вереса та Епіцентра у суботу може фактично бути знято питання про прописку в УПЛ на наступний сезон для однієї з команд. ЛНЗ, яке приїде гостювали до Карпат, спробує не втратити остаточно чемпіонських шансів і водночас зберегти дистанцію від переслідувачів з Полісся.

Неділя – це день "Класичного". Але перед основною футбольною стравою будуть смачні закуски у вигляді ще одного матчу сусудів у турнірній таблиці, Оболоні та Кудрівки, і битви Металіста 1925 з Поліссям.

Календар 26-го туру УПЛ 2025/2026

1 травня, п'ятниця, 15:30. Полтава – Кривбас

2 травня, субота, 13:00. Олександрія – Колос

2 травня, субота, 15:30. Верес – Епіцентр

2 травня, субота, 18:00. Карпати – ЛНЗ

3 травня, неділя, 13:00. Оболонь – Кудрівка

3 травня, неділя, 15:30. Металіст 1925 – Полісся

3 травня, неділя, 18:00. Динамо – Шахтар

4 травня, понеділок, 18:00. Рух – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:45 01.05.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 25 18 6 1 59 – 16 60 2. ЛНЗ 25 16 4 5 36 – 16 52 3. Полісся 25 15 4 6 44 – 17 49 4. Динамо 25 14 5 6 58 – 31 47 5. Металіст 1925 25 12 9 4 31 – 14 45 6. Колос 25 10 10 5 24 – 21 40 7. Кривбас 25 11 7 7 43 – 38 40 8. Карпати 25 9 9 7 32– 26 36 9. Зоря 25 9 8 8 35– 32 35 10. Верес 25 7 8 11 22 – 35 29 11. Епіцентр 25 7 4 14 27 – 37 25 12. Оболонь 24 5 8 11 19 – 42 23 13. Кудрівка 25 5 6 14 26 – 42 21 14. Рух 25 6 2 17 17 – 42 20 15. Олександрія 24 2 7 15 18 – 46 13 16. Полтава 25 2 5 18 20 – 63 11

