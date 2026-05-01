Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 26-го туру УПЛ 2025/2026
1 травня, 11:45
Андрій Олійник
Основні тези
  • У 26-му турі УПЛ відбудеться "Класичне" дербі Динамо проти Шахтаря, а також важливий матч Металіст 1925 проти Полісся.
  • У попередньому турі Кривбас програв Динамо з рахунком 5:6, а Карпати перемогли Рух 3:0.

В українському чемпіонаті нарешті настав час "Класичного" дербі Динамо та Шахтаря. Але це буде не єдина цікавинка у 26-ому турі УПЛ.

Не менш важливим з точки зору медальної боротьби буде і поєдинок Металіста 1925 з Поліссям. Чимало інтриги зберігається і в зоні перехідних матчів, повідомляє 24 Канал.

Який календар 26-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур триватиме чотири дні, але найбільша кількість поєдинків зосереджена саме у вихідні.

У матчі Вереса та Епіцентра у суботу може фактично бути знято питання про прописку в УПЛ на наступний сезон для однієї з команд. ЛНЗ, яке приїде гостювали до Карпат, спробує не втратити остаточно чемпіонських шансів і водночас зберегти дистанцію від переслідувачів з Полісся.

Неділя – це день "Класичного". Але перед основною футбольною стравою будуть смачні закуски у вигляді ще одного матчу сусудів у турнірній таблиці, Оболоні та Кудрівки, і битви Металіста 1925 з Поліссям.

Календар 26-го туру УПЛ 2025/2026

  • 1 травня, п'ятниця, 15:30. Полтава – Кривбас
  • 2 травня, субота, 13:00. Олександрія – Колос
  • 2 травня, субота, 15:30. Верес – Епіцентр
  • 2 травня, субота, 18:00. Карпати – ЛНЗ
  • 3 травня, неділя, 13:00. Оболонь – Кудрівка
  • 3 травня, неділя, 15:30. Металіст 1925 – Полісся
  • 3 травня, неділя, 18:00. Динамо – Шахтар
  • 4 травня, понеділок, 18:00. Рух – Зоря 

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:45 01.05.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Шахтар 25 18 6 1 59 – 16 60
2. ЛНЗ 25 16 4 5 36 – 16 52
3. Полісся 25 15 4 6 44 – 17 49
4. Динамо 25 14 5 6 58 – 31 47
5. Металіст 1925 25 12 9 4 31 – 14 45
6. Колос 25 10 10 5 24 – 21 40
7. Кривбас 25 11 7 7 43 – 38 40
8. Карпати 25 9 9 7 32– 26 36
9. Зоря 25 9 8 8 35– 32 35
10. Верес 25 7 8 11 22 – 35 29
11. Епіцентр 25 7 4 14 27 – 37 25
12. Оболонь 24 5 8 11 19 – 42 23
13. Кудрівка 25 5 6 14 26 – 42 21
14. Рух 25 6 2 17 17 – 42 20
15. Олександрія 24 2 7 15 18 – 46 13
16. Полтава 25 2 5 18 20 – 63 11

Як закінчився попередній 25-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Львівське дербі Руха і Карпат завершилося розгромною перемогою "зелено-білих" з рахунком 3:0.
  • Неймовірний матч, що став найрезультативнішим поєдинком за всю історію УПЛ, видали Кривбас і Динамо. Криворіжці вели 4:1 з покером Мендози, але примудрилися програти 5:6.
  • Андрій Ярмоленко зробив дубль і наблизився на відстань 4 голів від бомбардирського рекорду чемпіонату України всіх часів.
  • Шахтар із сильною ротацією перед єврокубками обіграв Кудрівку 3:1, так само завершився матч Полісся і Оболоні на користь житомирян. 
    

