Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 12-го туру УПЛ-2025/2026

У п'ятницю, 7 листопада, стартує 12-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. Вже у перший день відбудуться два матчі, а загалом програма туру розподілена на три ігрові дні.

Матч у Тернополі відкриє програму нового туру української першості. 7 листопада дебютант УПЛ Епіцентр прийматиме "вдома" київську Оболонь, інформує 24 Канал.

Які матчі у розкладі 12-го туру УПЛ-2025/2026?

Також у п'ятницю, 7 листопада, зіграє інший дебютант УПЛ Кудрівка, яка зустрінеться із ковалівським Колос.

12-й тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь. Мова йде про ігри Металіста 1925 проти Зорі, Карпат проти Кривбаса та Динамо, яке зустрінеться у Києві із ЛНЗ. Саме цей матч киян можна назвати центральним у цьому турі, адже на футбольному полі стадіону імені Валерія Лобановського зустрінуться друга та третя команди турнірної таблиці УПЛ.

Поточний лідер сезону української першості Шахтар проекзаменує у Львові іншого дебютанта УПЛ Полтаву. Відзначимо, що цей поєдинок закриє програму 12-го туру.

7 листопада, 15:30. Епіцентр – Оболонь

7 листопада, 18:00. Кудрівка – Колос

8 листопада, 13:00. Металіст 1925 – Зоря

8 листопада, 15:30. Верес – Рух

8 листопада, 18:00. Карпати – Кривбас

9 листопада, 13:00. Олександрія – Полісся

9 листопада, 15:30. Динамо – ЛНЗ

9 листопада, 18:00. Шахтар – Полтава

Турнірна таблиця УПЛ сезону-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 11 7 3 1 17 – 8 24 2. Динамо 11 5 5 1 28 – 15 20 3. ЛНЗ 11 6 2 3 11 – 8 20 4. Полісся 11 6 2 3 18 – 8 20 5. Кривбас 11 6 2 3 20 – 18 20 6. Металіст 1925 11 4 5 2 12 – 7 17 7. Колос 11 4 4 3 11 – 10 16 8. Зоря 11 4 4 3 13 – 11 16 9. Карпати 11 3 6 2 16 – 15 15 10. Кудрівка 11 4 2 5 14 – 19 14 11. Верес 11 3 4 4 10 – 12 13 12. Оболонь 11 3 4 4 9 – 14 13 13. Епіцентр 11 3 0 8 14 – 20 9 14. Олександрія 11 2 3 6 11 – 18 9 15. Рух 11 2 1 8 7 – 19 7 16. Полтава 11 1 3 7 10 – 23 6

