Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 17-го туру УПЛ 2025/2026
- 17-й тур УПЛ 2025/2026 проходить з 20 до 23 лютого, після зимової паузи.
- Розклад матчів включає по два матчі на кожен ігровий день, зокрема центральні зустрічі: Динамо – Рух та Шахтар – Карпати.
З 20 до 23 лютого футбольні клуби Української Прем'єр-ліги грають 17-ий тур чемпіонату сезону 2025/2026. Вітчизняна еліта повернулася після зимової павзи.
Тур розпочався протистоянням Вереса і Полтави. На звання центрального матчу претендують одразу два протистояння неділі: Колос – Полісся і Шахтар – Карпати, інформує 24 Канал.
Який розклад ігор 17-го туру УПЛ 2025/2026?
Команди повернулися після зимової павзи і вперше цьогоріч випробують свої сили в офіційних матчах.
Усі чотири ігрових дні вмістили по два матчі. Гранди грають у п'ятницю і неділю з львівськими командами: Динамо з Рухом, а Шахтар з Карпатами.
Несподіваний зимовий чемпіон ЛНЗ має простий календар на 17-й тур – гра з Епіцентром, який претендує на виліт.
Розклад 17-го туру:
- 20 лютого. Верес – Полтава 3:2
- 20 лютого. Динамо – Рух 1:0
- 21 лютого. Епіцентр – ЛНЗ 0:2
- 21 лютого. Металіст 1925 – Кривбас 0:0
- 22 лютого. Колос – Полісся 0:2
- 22 лютого, 15:30. Шахтар – Карпати 3:0
- 23 лютого, 13:00. Олександрія – Оболонь
- 23 лютого, 15:30. Кудрівка – Зоря
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 15:30 22.02.2026
Як закінчився 16-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- До зимової павзи Динамо та Шахтар здобули комфортні перемоги, розгромивши Верес і Епіцентр відповідно – 3:0 і 5:0.
- Полісся вирвало перемогу у Карпат 3:2, а Рух на виїзді обіграв Полтаву 1:2.
- З перевагою у два м'ячі виграли ЛНЗ у Зорі і Металіст 1925 в Оболоні.
- Протистояння Олександрії і Кудрівки, а також Кривбаса і Колоса завершилися внічию.