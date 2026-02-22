Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 17-го туру УПЛ 2025/2026

З 20 до 23 лютого футбольні клуби Української Прем'єр-ліги грають 17-ий тур чемпіонату сезону 2025/2026. Вітчизняна еліта повернулася після зимової павзи.

Тур розпочався протистоянням Вереса і Полтави. На звання центрального матчу претендують одразу два протистояння неділі: Колос – Полісся і Шахтар – Карпати, інформує 24 Канал.

Який розклад ігор 17-го туру УПЛ 2025/2026?

Команди повернулися після зимової павзи і вперше цьогоріч випробують свої сили в офіційних матчах.

Усі чотири ігрових дні вмістили по два матчі. Гранди грають у п'ятницю і неділю з львівськими командами: Динамо з Рухом, а Шахтар з Карпатами.

Несподіваний зимовий чемпіон ЛНЗ має простий календар на 17-й тур – гра з Епіцентром, який претендує на виліт.

Розклад 17-го туру:

20 лютого . Верес – Полтава 3:2

. Верес – Полтава 20 лютого . Динамо – Рух 1:0

. Динамо – Рух 21 лютого . Епіцентр – ЛНЗ 0:2

. Епіцентр – ЛНЗ 21 лютого . Металіст 1925 – Кривбас 0:0

. Металіст 1925 – Кривбас 22 лютого . Колос – Полісся 0:2

. Колос – Полісся 22 лютого, 15:30 . Шахтар – Карпати 3:0

. Шахтар – Карпати 23 лютого, 13:00 . Олександрія – Оболонь

. Олександрія – Оболонь 23 лютого, 15:30. Кудрівка – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 15:30 22.02.2026

